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Keçiören’de asfalt çalışmaları

Keçiören Belediyesi, ilçe genelinde yürüttüğü yol yapım çalışmaları kapsamında Kuşcağız Mahallesi Sakız Ağacı Sokak ve 1262. Sokak’ta asfalt serim çalışmalarını tamamladı.  
Keçiören’de asfalt çalışmaları

Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Asfaltlama ve yol tadilatı konusunda yoğun bir çalışma yürütüyoruz. İlçemizde tespit ettiğimiz bozuk ve yıpranmış yolların bakım-onarım çalışmalarıyla birlikte yol yapım çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

ASFALTLANMA ÇALIŞMALARI ARALIKSIZ DEVAM DİYOR

Keçiören Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kuşcağız Mahallesi Sakız Ağacı ve 1262. Sokak’ta asfalt serim çalışmalarını tamamlayarak çevre düzenlemesi çalışması başlattı. Yoğun yaz yağmuru nedeniyle bozulan ve ulaşımı güçleştiren ilçe genelindeki yolların bakımını kısa sürede tamamlayacaklarını vurgulayan Başkan Turgut Altınok, “Yağışlarla birlikte bozulan yollarımız var. Bu anlamda acil olarak asfaltlanması gereken bölgelerimizi tespit ettik. Özellikle yoğun olarak kullanılan cadde ve sokaklarımızın ulaşıma daha elverişli hale gelmesi için yol bakım ve onarım çalışmalarımızın yanı sıra çevre temizliği, çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışmalarına da önem veriyoruz. Keçiören’in daha estetik ve modern bir kent haline gelmesi için gece gündüz çalışıyoruz” diye konuştu. 

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HALKIMIZA HÂDİM OLMAYA GAYRET GÖSTERİYORUZ

Başkan Altınok, modern kent anlayışını Keçiören’de hâkim kılmak için Keçiören Belediyesinin tüm birimleriyle birlikte çalıştığını kaydederek şu ifadeleri kullandı:
“Yerel yönetimlerin vatandaşla arasına mesafe koymaması gerekir. Vatandaşların uzak gördüğü hizmetleri yakın etmek belediyelerin temel görevidir. Bu anlamda hizmet noktasında ulaşılabilir olmak, eksikleri tespit etmek, bu eksikleri giderirken de 21. yüzyıl Türkiye’sine yakışır şehir planlamaları yapmak oldukça önemli. Göreve gelir gelmez altyapı, üstyapı çalışmalarıyla birlikte sosyal belediyecilik anlayışımızı halkımıza hissettirmek için gece gündüz çalışıyoruz. Keçiören’e hizmet yakışıyor, biz de layıkıyla halkımıza hâdim olmaya gayret gösteriyoruz.”

 


 

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