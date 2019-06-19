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Keçiören'de asfalt çalışması

Keçiören Belediyesi, sıcak asfalt serim faaliyetleri kapsamında Şehit Kubilay ve Kuşcağız Mahallelerinde çalışma başlattı.
Keçiören'de asfalt çalışması

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Fen İşleri Müdürlüğümüz asfaltlama konusunda yoğun bir çalışma yürütüyor. Keçiören’de tespit ettiğimiz bozuk ve yıpranmış yolların bakım-onarım çalışmalarının yanı sıra alternatif yol yapım çalışmalarımızı da sürdürüyoruz” dedi.

ŞEHİT KUBİLAY VE KUŞCAĞIZ MAHALLELERİ ASFALTLANIYOR

Keçiören Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünün Şehit Kubilay ve Kuşcağız Mahallelerinde başlattığı asfalt kazıma ve sıcak asfalt serim çalışmalarının ilçe genelinde devam edeceğini belirten Başkan Altınok, “Altyapı ve üstyapı hizmetlerini Keçiören’in her noktasına götürmek suretiyle, vatandaşlarımızdan gelen talepleri de dikkate alarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Vatandaşlarımız artık sosyal medya üzerinden mahallelerindeki sorunları bildirebiliyor. Özellikle sosyal medyadan gelen talepleri değerlendirmek için birim kurduk. Hizmete ulaşma konusunda vatandaşlarımız için elimizden geleni yapıyoruz” dedi.

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PEYZAJ ÇALIŞMALARINA ÖNEM VERİYORUZ

Asfaltlama çalışmalarının ardından çevre düzenleme ve peyzaj çalışmalarıyla modern kent anlayışına uygun hizmetler ortaya konulduğunu da kaydeden Altınok şu ifadeleri kullandı:
“Yağışlarla birlikte bozulan yollarımız var. Bu anlamda acil olarak asfaltlanması gereken bölgelerimizi tespit ettik. Özellikle yoğun olarak kullanılan cadde ve sokaklarımızın ulaşıma daha elverişli hale gelmesi için yol bakım ve onarım çalışmalarımızın yanı sıra çevre temizliği, çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışmalarına da önem veriyoruz. Keçiören’in daha estetik ve modern bir kent haline gelmesi için gece gündüz çalışıyoruz.”


 

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