Keçiören'de Azerin Rüzgarı

Keçiören Belediyesi, TMM (Temizlik, Maske, Mesafe) etkinlikleri kapsamında düzenlenen Hemşehri Geceleri‘nde bu hafta Azerin konseriyle Azerbaycan Gecesi’ne ev sahipliği yaptı.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Azerbaycan bizim canımızdır. Türkiye Cumhuriyeti devletimizin başından beri Azerbaycan ile gönülden bir ilişkisi vardır. Azerbaycan'ın ayağına diken batsa bizim yüreğimize batmış demektir. Geçtiğimiz günlerde Ermenistan'ın Tovuz'a yaptığı saldırıyı bir kez daha kınıyoruz. Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi bütün imkânlarımızla can Azerbaycan'ın yanındayız” dedi.

ÖNLEMLER ALINDI

Koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri alınarak düzenlenen Keçiören Belediyesi TMM Konseri Azerbaycan Gecesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yayınlanan “Pandemi Genelgesine” göre alınması gereken tedbirler çerçevesinde gerçekleştirildi. Azerin’in sahne aldığı konser öncesinde uzaktan ateş ölçme, sosyal mesafe gözetilerek sahaya giriş- çıkış, oturma düzeni, maske kullanımı, dezenfektan üniteleri ve bilgilendirme afişleriyle konser alanı donatıldı. Ayrıca konser alanında yoğunluk oluşmaması için “online ücretsiz bilet” sistemi kullanılarak alanın kapasitesinden fazla kişinin konser alanına girmemesi sağlandı.

Etkinliğe, Azerbaycan Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim, Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Üyesi Necdet Ünüvar, AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Zafer Çoktan. Türksoy Genel Sekreter Yardımcısı Bilal Çakıcı ve vatandaşlar katıldı.

“KARDEŞİN KARDEŞTEN BAŞKA DOSTU YOKTUR”

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, katılımcılara hitaben yaptığı konuşmasında Türkiye-Azerbaycan dostluğunun kadim bir geçmişe dayandığının altını çizdi. Altınok, “Şu anda Türkiye ile Azerbaycan devletinin tatbikatları devam ediyor. Türki cumhuriyetler içerisinde biraz daha fazla mücadele ederek, kanlı bir şekilde bağımsızlığını kazanan bir devlettir Azerbaycan. Rahmetli Haydar Aliyev de, "Biz bir millet iki devletiz" diyerek kardeşliğimizi ileriye taşımıştır. Türkiye ve Azerbaycan iyi yolda gidiyor. Bu ilişkilerimiz daha da muhkemlenmeli. Kardeşin kardeşten başka Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur” ifadelerini kullandı.

“SOPA GÖSTERME DÖNEMİ BİTMİŞTİR”

Türkiye’nin uluslararası politikalarında bağımsız olarak hareket ettiğine de dikkati çeken Altınok, şunları söyledi:

“Doğu Akdeniz'e sınırı olan olmayan herkes burada doğalgaz araması yapıyor. Türkiye'ye gelince sen yapamazsın deniyor. Öyle eskisi gibi sopa sallanan bir Türkiye'de yaşamıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hakkını ve hukukunu savunan bir cumhurbaşkanımız var. Diğer yöneticilerimiz de savundu ancak adım atarken şöyle bir sağa sola bakıyorlar, ne kadar adım at diyorlarsa o kadar adım atılıyordu. Dolayısıyla bu sopa gösterme dönemi bitmiştir. Ayasofya'nın ibadete açılışı da sopa dönemine resttir. Türkiye Cumhuriyeti devletimizin hür ve bağımsızlığının tekrarlanmasıdır. Türkiye Cumhuriyeti devletimiz içeriden ve dışarıdan her türlü oyunlara ve engellemelere rağmen iyi yolda yükseklere gidiyor.”

Azerbaycan Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim ise, “Hemşehri gecelerinde birlikteyiz. Ben de hemşehrinizim. Türkiye bizim kendi memleketimizdir. Keçiören'de Turgut Başkanın himayesinde biz kendimizi yabancı hissetmedik. Zaten yabancı değiliz. Kardeşimizin, abimizin, büyüğümüzün yanında gibi hissettik. Bu nedenle de sadece Keçiörenliler adına değil tüm Azerbaycan sevdaları adına Turgut Başkanımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.