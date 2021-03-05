Keçiören’de Bağımlılık Sergisi 

1-7 Mart Yeşilay Haftası dolayısıyla Kalaba Kent Meydanı’nda düzenlenen etkinlikte sigara, alkol, uyuşturucu ve teknoloji bağımlılığı gibi zararlı alışkınlarla mücadele kapsamında bilgilendirme standı ve resim sergisi açıldı.

Etkinlikte katılımcılara hitaben konuşan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Uyuşturucu, sigara ve alkol kullanımında ciddi bir artış var. Yeni neslimizde yaygınlaşan zararlı alışkanlıkların önüne geçmeliyiz. AK Parti hükümetlerimiz döneminde sigara ile mücadelede oldukça önemli yol katedildi. Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuda oldukça hassas bir politika izliyor. Bizler de sigara, alkol ve uyuşturucu bağımlılığından gençlerimizi ve toplumumuzu korumalıyız.” ifadelerini kullandı.

Yeşilay Haftası’nı ve Yeşilay’ın 100’üncü kuruluş yıl dönümünü kutlayan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Yeşilay her zamankinden daha fazla anlam ifade ediyor. Uyuşturucu tüm dünyada almış başını gidiyor. İç tehdit noktasında bana göre uyuşturucuyla mücadele bir numaradır ve terörle mücadele kapsamında alınmalıdır. Yavrularımız, gençlerimiz, fidanlarımız zehirleniyor. Polisimiz ve emniyet güçlerimiz mücadele ediyor ama bu yetmez. Bu noktada eğitim ve spor oldukça önemli.” dedi.

“UYUŞTURUCU AİLE İÇİ ŞİDDETİ DE TETİKLİYOR”

Aile içi şiddette yaşanan artışın uyuşturucu kullanımına bağlı olarak artış gösterdiğini de hatırlatan Altınok, şunları aktardı:

“Ülkemizde aile içi şiddette patlama var. Ekonomik sebepler kadar uyuşturucu bağımlılığı da bu şiddeti tetikleyen bir problem olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü uyuşturucuya ulaşmak için birikimler elden gidiyor, gençlerimiz olmadık yerlere savruluyor. Milletlerin ve devletlerin geleceği çocukları ve gençleridir. Nasıl bir nesil yetiştirirsek öyle bir geleceğe sahip oluruz. Sağlığımız için de madde bağımlılığının ciddi olumsuzlukları var. Türkiye’nin en büyük gideri SGK gideridir. Bütçeden ekstra SGK’ye yıllık yaklaşık olarak 100 milyar TL aktarıyoruz. Zengin, müreffeh bir Türkiye istiyorsak kötü alışkanlıkların da tahribatlarını önlemeliyiz.”

KAYMAKAM BULUT: TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞIYLA DA MÜCADELE ETMELİYİZ

Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut ise teknoloji bağımlılığıyla da mücadele etmek gerektiğine dikkati çekerek, “Klasik bağımlılıkların yanına teknoloji bağımlılığıyla mücadeleyi de eklemeliyiz. Uzmanlar bir kişinin sevgi ve ilgi eksikliği nedeniyle bir maddeye bağımlı olduğunu ,aynı zamanda o kişinin varoluşsal eksikliğini de gidermek için bu maddeden medet umduğunu önemle vurguluyorlar. Bu anlamada çocuklarımızla ilgilenmemiz oldukça önem arz ediyor. İçişleri Bakanlığımızın ‘En İyi Narkotik Polisi Anne’ projesiyle de çocuklarla ilgilenmenin önemi ülkemizde anlatılıyor.” dedi.

Etkinliğin sonunda Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut, Keçiören Ak Parti İlçe Başkanı Zafer Çoktan ve Yeşilay Ankara Şube Başkanı Mevlüt Karataş Ankara’nın farklı okullarından öğrencilerin bağımlılıkla mücadeleye dikkat çekmek için çizdikleri resim sergisi ve bilgilendirme stantlarını ziyaret ettiler.