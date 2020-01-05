  • BIST 113.684
  • Altın 297,845
  • Dolar 5,9700
  • Euro 6,6697
  • Ankara 1 °C
  • İstanbul 6 °C
  • İzmir 7 °C
  • Konya 0 °C
»

Keçiören'de balık tezgahlarına sıkı denetim

Keçiören Belediyesi özellikle semt pazarlarında balık satışlarına yönelik denetimler sıklaştırıldı.
Keçiören'de balık tezgahlarına sıkı denetim

Vatandaşların taze ürün almaları ve güvenilir alışveriş yapmaları için rutin denetimlerin yanı sıra balık satış denetimlerinin aralıksız devam edeceğini aktaran Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Hileli ürün satılırsa haram olur, vebal olur. Kaliteli ürün satılırsa bereket olur, helal olur. Çürük mal satmak günahtır, helalinden olan ise berekettir, duadır” dedi.

TAZE ÜRÜN İÇİN SIKI DENETİM

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’un talimatıyla, özellikle semt pazarlarında balık satışlarına yönelik denetimler sıklaştırıldı. Keçiören Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü veteriner hekimleri ve gıda mühendisleri tarafından sürdürülen denetimler kapsamında, semt pazarlarındaki balık satış noktaları sıkı denetim altına alındı. Vatandaşların taze ve kaliteli alışveriş yapımlarını sağlamak için zabıta ekipleriyle birlikte her gün değişik semt pazarlarında eş zamanlı denetim yapan ilgililer şüpheli görülen tezgâhın ürünlerini inceleme altına alınıyor. Olumsuz bir durumla karşılaşılması hainde pazarcı esnafının ürünleri toplatılarak yasal işlem uygulanıyor. 

dsc_8335.jpg

“VATANDAŞLARIMIZ GÖNÜL RAHATLIĞIYLA ALIŞVERİŞ YAPABİLİR”

Başkan Turgut Altınok, kış aylarını vazgeçilmezi olan balığın herhangi bir zehirlenme vakasına yol açmaması için özellikle ekip görevlendirdiklerini belirterek, “Ülkemizde balık tüketim oranı oldukça düşük. Balık tüketmeyi tercih eden vatandaşlarımızın da gönül rahatlığıyla alışveriş yapmalarını sağlamak için veteriner ve gıda mühendislerinden oluşan bir denetim ekibi kurduk. Ekibimiz semt pazarlarımızda bulunan balık satış noktalarını büyük bir titizlikle denetliyor” diye konuştu.  

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Mamak Belediyesi bir yılda 44 milyon kg asfalt serimi gerçekleşti04 Ocak 2020 Cumartesi 00:25
  • Keçiören Belediyesi hükümlüleri topluma kazandırıyor04 Ocak 2020 Cumartesi 00:22
  • Altındağ'ın altın kalpli kadınları gözleme satarak ihtiyaç sahibi çocuklara mont aldı04 Ocak 2020 Cumartesi 00:20
  • “Güçlü Türk basını için çalışacağız”04 Ocak 2020 Cumartesi 00:00
  • Pursaklar'da sertifika heyecanı03 Ocak 2020 Cuma 00:56
  • Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar esnaf ziyaretlerine devam ediyor03 Ocak 2020 Cuma 00:52
  • Keçiören'de kedi evleri teslim edildi03 Ocak 2020 Cuma 00:50
  • Etimesgut Belediyesi 2019 yılında yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verdi03 Ocak 2020 Cuma 00:48
  • Büyükşehir'den kira gelirlerine sıkı takip03 Ocak 2020 Cuma 00:46
  • Altındağ'ın yeni yolları yatırımlara yol açılıyor03 Ocak 2020 Cuma 00:26
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti