Keçiören'de belediye personeline sağlık semineri

Keçiören Belediyesi ile İlçe Sağlık Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleştirilen Sağlıklı Beslenme ve Obezite konulu seminerle sağlıklı yaşamda beslenme ve fiziksel aktivitenin önemi anlatıldı.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Sağlıklı ve konforlu yaşamın temeli spordur. Belediye personellerimizden başlayarak sağlık ve spor konusunda halkımızı bilgilendirmek ve bilinçlendirmek bizlerin temel görevidir” dedi.

Keçiören Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen sağlık seminerde özellikle obezitede davranış değişikliği tedavisi ve fiziksel aktivite konusu üzerinde duran uzman eğitimciler Bilge Darı, Özlem Çalış ve Nejat Yarpuz, 110 personelin katılım sağladığı seminerle sağlıklı yaşamın ipuçlarını verdiler.

“TÜRKİYE’DE SAĞLIK GİDERLERİ ÇOK FAZLA”

Türkiye’de sağlık giderlerinin çok fazla olduğunu, SGK giderlerinin azalması halinde Türkiye’de yatırım alanlarının genişleyeceğini belirten Altınok, “Kendimiz, ailemiz, ülkemiz, devletimiz ve milletimiz için sağlığımıza dikkat etmeliyiz” dedi.



Her vatandaşın her gün aksatmadan fiziksel aktivitelerini yapmaları gerektiğine dikkat çeken Başkan Altınok şu değerlendirmeyi yaptı:

“Şuanda ülkemizin en büyük gider kalemi Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) giderleridir. Bu miktar 110 milyar TL’dir. Yani biz yılda yatırımlarımıza 110 milyar TL az kaynak ayırıyoruz. Bunun nedenleri hareketsizlik, spor yapmamak ve sağlığımıza dikkat etmemektir. Hastaneye gidip hem kendimiz bedel ödüyoruz hem de devletimize ve milletimize bedel ödetiyoruz. Türkiye, SGK giderlerini minimize etse, 110 milyar TL’yi yatırıma harcasak Türkiye 2 yılda uçar. Belediyemizin birçok spor tesisi var. Vatandaşlarımız ve personellerimiz bu tesislerimizden sonuna kadar istifade edebilirler.”



