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Keçiören’de berberlere hijyen kiti dağıtıldı, dükkânları dezenfekte edildi 

Keçiören Belediyesi, 11 Mayıs Pazartesi günü kepenk açan berber, kuaför ve güzellik salonlarına kendi öz kaynaklarıyla ürettiği maske, dezenfektan ve kolonyadan oluşan hijyen kitini dağıtmaya devam ediyor.
Keçiören’de berberlere hijyen kiti dağıtıldı, dükkânları dezenfekte edildi 

Aynı zamanda talep eden esnafların dükkânlarını da dezenfekte eden belediye ekipleri koronavirüsle (Kovid-19) mücadeleyi hız kesmeden sürdürüyor. 

NORMALLEŞME HAZIRLIKLARI DEVAM EDİYOR

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok da koronavirüs salgını sürecinde normalleşmeye destek vermek için tüm birimlerin seferber edildiğini, devletin ve hükümetin alacağı yeni normalleşme kararları için ise hazırlıkların devam ettiğini belirtti. 

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“ESNAFIN VE VATANDAŞIN YANINDA OLACAĞIZ”

Altınok yeni normalleşme takvimi kapsamında 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı vatandaşlara tanınan sokağa çıkma iznine ilişkin de değerlendirmede bulunarak şunları ifade etti:
“Risk grubunda bulunan 65 yaş üzeri ve taşıyıcı olma ihtimalleri yüksek olan 20 yaş altı gençlerimize ve çocuklarımıza tanınan sokağa çıkma izninin bulunduğu günlerde maske ve dezenfektan dağıtımı yapıyoruz. Yine çocuklarımızın çok özlediği parklarımızı dezenfekte ederek onların sağlıklı bir şekilde kullanımına hazırlıyoruz. Yeni açıklanacak normalleşme programı kapsamında gerek esnaflarımızın gerekse evlerinde kalarak büyük sorumluluk örneği gösteren vatandaşlarımızın yanında olmayı sürdüreceğiz. ”


 

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