Keçiören'de beyaz örtünün güzelliği büyüledi

Ankara genelinde etkisini hissettiren kar yağışı Keçiören’deki kartpostallık görüntüleriyle görenleri kendine hayran bıraktı.

Ankara’da hakim olan kar yağışıyla birlikte Keçiören’deki cadde ve sokaklar tamamen beyaz örtüye bürünürken Keçiören Belediyesi tarafından yenilenen park, bahçe ve rekreasyon alanlarında kartpostallık görüntüler oluştu. Karın eşsiz manzarasını cep telefonlarıyla ölümsüzleştirmek isteyen Keçiörenliler de ortaya çıkan güzelliklerin keyfini çıkardı.

TELEFERİKLE KUŞBAKIŞI KAR KEYFİ

Kar manzarasını kuşbakışı izlemek isteyen Ankaralıları Keçiören’deki teleferikle seyahat etmeye davet eden Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “2008 yılında hizmete soktuğumuz teleferiğimiz Kalaba Kent Meydanı’mızı, belediye binamızı, Atatürk Botanik Bahçe’mizi, Estergon Kale’mizi, yapım aşamasında olan Cumhuriyet Kule’mizi net bir şekilde görme imkânı sağlıyor. 20 dakikalık seyahat süresiyle kışın kar yağdığında ise beyaz örtünün altında kalan kartpostallık Keçiören’i ayaklarınızın altına seriyor. Bu eşsiz keyfe ortak olmak isteyen tüm vatandaşlarımızı Keçiören’e bekliyoruz” ifadelerini kullandı.