  • BIST 1.694,35
  • Altın 621,09
  • Dolar 10,3930
  • Euro 11,7563
  • Ankara -1 °C
  • İstanbul 10 °C
  • İzmir 14 °C
  • Konya 1 °C
»

Keçiören'de bir aracın içinde 7 bin uyuşturucu hap bulundu

Emniyet güçleri, şüphelileri uyuşturucu ticareti yaptıkları sırada Sanatoryum Caddesi'nde suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan zanlıların aracında yapılan aramada 7 bin uyuşturucu hap bulundu.
Keçiören'de bir aracın içinde 7 bin uyuşturucu hap bulundu

Ankara Keçiören'de uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 3 şüpheli suçüstü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde kullanan ve satışını yapanların yakalanmasına yönelik çalışma sonucunda C.Ö, N.C.Ö. ve B.M.Y'nin uyuşturucu sattığı bilgisine ulaştı.

Harekete geçen ekipler, şüphelileri uyuşturucu ticareti yaptıkları sırada Sanatoryum Caddesi'nde suçüstü yakaladı.

Gözaltına alınan zanlıların aracında yapılan aramada 7 bin uyuşturucu hap bulundu.

7-bin-hap.jpg

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Azerbaycan Savunma Bakanlığı: 7 askerimiz şehit oldu17 Kasım 2021 Çarşamba 10:52
  • Şair, yazar ve fikir adamı Sezai Karakoç vefat etti17 Kasım 2021 Çarşamba 10:27
  • MSB: ABD'de yapılan askeri heyetler arasındaki toplantı olumlu geçti17 Kasım 2021 Çarşamba 10:16
  • İğneada Longoz Ormanı'ndaki dereler ahşap köprüler ile aşılacak17 Kasım 2021 Çarşamba 10:05
  • Elektrikte TRT payını kaldıran düzenlemeyi de içeren kanun teklifi TBMM'de17 Kasım 2021 Çarşamba 10:00
  • Türkiye ve dünya gündemi17 Kasım 2021 Çarşamba 09:42
  • Kurtulmuş: CHP, '15 Temmuz örtülü bir darbedir' sözünden dolayı özür dilemelidir16 Kasım 2021 Salı 22:22
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Bağcılar’a 'Spor Kenti' ödülü16 Kasım 2021 Salı 19:58
  • Orman yangınları için 5 uçak alınacak16 Kasım 2021 Salı 18:28
  • Tüm Afrika'nın Dostları Derneği'nden Madagaskar'daki ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı16 Kasım 2021 Salı 16:37
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti