Keçiören'de bir aracın içinde 7 bin uyuşturucu hap bulundu

Emniyet güçleri, şüphelileri uyuşturucu ticareti yaptıkları sırada Sanatoryum Caddesi'nde suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan zanlıların aracında yapılan aramada 7 bin uyuşturucu hap bulundu.