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Keçiören’de çiftçilere tohum dağıtıldı

Keçiören Belediyesi, Dünyayı ve Türkiye’yi etkisi altına alan koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrasında uluslararası alanda gıda ihtiyacının önem kazanmasıyla birlikte ilçede ‘İyi Tarım Uygulamalarına’ hız kazandırdı.
Keçiören’de çiftçilere tohum dağıtıldı

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “İlçemizi, Ankara’nın doğal ürün üretim ve satış merkezi yapacağımızı ilk göreve geldiğimiz günden itibaren ifade ediyoruz. Bu kapsamda çalışmalarımıza Bağlum’dan başladık. Köselik, Güzelyurt, Çalseki ve Sarıbey köylerimizde ilk etapta, 10 ton siyez buğdayı, 2,5 ton fiğ yem bitkisi ve 500 kg mısır tohumlarının dağıtımını yaparak çiftçilerimize üretimle ilgili bilgilendirme desteği sağladık” dedi.

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29 BİN SEBZE FİDESİ DAĞITILACAK

Başkan Turgut Altınok, ilçeye bağlı 4 köydeki çiftçilere dağıtılmak üzere Başkent’in iklimine uygun çeşitli türlerde 29 bin adet sebze fideleri ile birlikte 760 adet meyve fidanı dağıtımının yapılacağını da belirtti. 

ÇİFTÇİYE UYGULAMALI EĞİTİM, VATANDAŞA DOĞAL ÜRÜN

Ankara İl Tarım Müdürlüğü, Keçiören İlçe Tarım Müdürlüğü ve Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi bölümleri işbirliğinde yürütülen İyi Tarım Uygulamasından başarılı sonuçlar alınacağını da vurgulayan Altınok, “Belediyemiz tarafından kurulan uygulama ve eğitim bahçemizde çiftçilerimiz uygulamalı olarak eğitim alabilecekler. Bu bahçelerde üniversite hocalarımızın gözetiminde üretilen sebze ve meyvelerin uygun fiyatlarla satışları sağlanarak halkımızın doğal ve kaliteli ürünlere ulaşması sağlanacak” diye konuştu.


 

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