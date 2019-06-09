  • BIST 93.809
  • Altın 250,714
  • Dolar 5,7914
  • Euro 6,5701
  • Ankara 16 °C
  • İstanbul 22 °C
  • İzmir 26 °C
  • Konya 18 °C
»

Keçiören'de çöpler belirli saatlerde çıkacak

Çöplerin sağlam poşetler içerisinde 20.00 ile 22.00 saatleri arasında dışarıya konulmasını isteyen Keçiören Belediyesi, hem görüntü kirliliği oluşmaması hem de çöplerin daha sağlıklı toplanması için vatandaşları bu konuyla ilgili uyarıyor.
Keçiören'de çöpler belirli saatlerde çıkacak

Belediye ekipleri, farkındalık çalışması kapsamında çöplerin hangi saatler arasında dışarıya bırakılması gerektiğine ilişkin ilçe genelindeki cadde ve sokaklardaki tüm binalara ve iş yerlerine 43 bin adet broşür dağıttı. Ayrıca gündüz dışarıya çöp bırakanlar hakkında cezai işlem uygulanacağına dair mahalle sakinleri anonslarla da uyarılıyor.

KEÇİÖREN HEPİMİZİN

Temizliği imanın parçası olarak kabul ettiklerini vurgulayan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Kendisini ve çevresini temiz tutmakla yükümlü kılınmış kişiler olarak evimize gösterdiğimiz özeni çevremize de gösteriyoruz, tüm Keçiörenli hemşehrilerimizden de bu duyarlılığı bekliyoruz. Keçiören hepimizin” mesajı verdi. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • EGO'dan hizmet içi eğitim10 Haziran 2019 Pazartesi 00:53
  • İtfaiye boğulmalara karşı uyardı10 Haziran 2019 Pazartesi 00:50
  • Bosna-Hersek Büyükelçilik binası yenileniyor10 Haziran 2019 Pazartesi 00:45
  • Başkent'te tabela seferberliği10 Haziran 2019 Pazartesi 00:42
  • 30 ton atık temizlendi10 Haziran 2019 Pazartesi 00:40
  • Ayaş Yolu-Sincan OSB Önü Alt geçit inşaatında sona yaklaşıldı10 Haziran 2019 Pazartesi 00:37
  • Baraj Doluluk Oranları 9 Haziran 2019 Ankara - ASKİ09 Haziran 2019 Pazar 08:28
  • Elektrik Kesintisi 10 Haziran 2019 Ankara - Başkent EDAŞ09 Haziran 2019 Pazar 08:27
  • Kahramankazan köylerine ücretsiz pazar servisi08 Haziran 2019 Cumartesi 00:34
  • Bilkent Bulvarı ışıl ışıl08 Haziran 2019 Cumartesi 00:32
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti