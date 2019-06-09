Keçiören'de çöpler belirli saatlerde çıkacak

Çöplerin sağlam poşetler içerisinde 20.00 ile 22.00 saatleri arasında dışarıya konulmasını isteyen Keçiören Belediyesi, hem görüntü kirliliği oluşmaması hem de çöplerin daha sağlıklı toplanması için vatandaşları bu konuyla ilgili uyarıyor.

Belediye ekipleri, farkındalık çalışması kapsamında çöplerin hangi saatler arasında dışarıya bırakılması gerektiğine ilişkin ilçe genelindeki cadde ve sokaklardaki tüm binalara ve iş yerlerine 43 bin adet broşür dağıttı. Ayrıca gündüz dışarıya çöp bırakanlar hakkında cezai işlem uygulanacağına dair mahalle sakinleri anonslarla da uyarılıyor.

KEÇİÖREN HEPİMİZİN

Temizliği imanın parçası olarak kabul ettiklerini vurgulayan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Kendisini ve çevresini temiz tutmakla yükümlü kılınmış kişiler olarak evimize gösterdiğimiz özeni çevremize de gösteriyoruz, tüm Keçiörenli hemşehrilerimizden de bu duyarlılığı bekliyoruz. Keçiören hepimizin” mesajı verdi.