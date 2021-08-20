  • BIST 1.444,630
  • Altın 485,71
  • Dolar 8,4920
  • Euro 9,9000
  • Ankara 21 °C
  • İstanbul 21 °C
  • İzmir 25 °C
  • Konya 21 °C
»

Keçiören'de devas park hizmete açıldı

Keçiören Kanuni Mahallesi’ne inşa edilen Mustafa Çelikten Parkı’nın açılışını gerçekleştiren Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Keçiören bir park cennetidir.
Keçiören'de devas park hizmete açıldı

Türkiye'de en çok parka sahip olan ilçe Keçiören’dir. 1994'te Kanuni Mahallemizin tamamı gecekonduydu. Ankara'da en çok gecekondu bulunan ilçe Keçiören’di. O dönemde yol yok, altyapı ve üstyapı yok. Yazın insanlarımız yanardı kışın da donardı. Gecekonduda yaşamak kader değildir. Çok şükür insanca yaşam, insanca hayat diyerek kentsel dönüşümünü başlattık. Şimdi Keçiören’imiz gizemli, saklı bir cennettir.” dedi.
Keçiören Belediyesi tarafından ilçede sürdürülen park yapım çalışmaları hızla devam ederken Kanuni Mahallesi’nde inşası tamamlanan Mustafa Çelikten Parkı’nın açılışı Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’un katılımıyla gerçekleştirildi.

470a4411.jpg

“KÜLTÜR SOKAĞI YAPMAYI PLANLIYORUZ”

Açılış töreninde katılımcılara hitaben konuşan Başkan Altınok, “Atatürk Botanik Bahçemiz, şelalemiz, kalemiz, Türk Dünyası Kalaba Kent Meydanımız, spor alanlarımız, Deniz Dünyamız, Doğal Yaşam Parkımız derken Ankara’nın her yerinden insanlarımız Keçiören'e gezmeye geliyor. Çöplüklerin gül bahçesine dönüştüğü, güzelliklerin çekim merkezi olduğu bir ilçedir Keçiören. Mustafa Çelikten Parkımızın aşağısında bulunan 33 bin metrekarelik alanımızda park ve spor tesisi çalışmalarımızı da tamamlıyoruz. İçinde yürüyüş yolları, spor tesisleri, çocuk oyun alanları bulunan bu parkımıza bir de kültür sokağı yapmayı planlıyoruz. Keçiören’imizi ilmek ilmek dokunmaya devam ediyoruz. En iyi profesör parklarımıza inşa ettiğimiz yürüyüş yollarıdır. Burada günlük bir saat yürüyerek hastaneye daha az gider, psikolojik anlamda da rahatlayabilirsiniz. Parkımız ve yürüyüş yolumuzla ayağınıza bir nimet getirdik.” ifadelerini kullandı. 

470a4330.jpg
“ÇALIŞKAN BİR İNSANDI”
Altınok, parka ismi verilen Çankırılı sanayici merhum Mustafa Çelikten’e ilişkin de bazı anekdotları paylaşarak şunları aktardı:
“Mustafa Çelikten, eski ve kadim bir dostumuzu. Kendisi Çankırı Çaparkaya köyümüzden, Anadolu’nun bağrından çıkan iş dünyasında önemli bir yere sahip olan kıymetli bir sanayiciydi. Yardımseverdi, yanında yüzlerce insan çalıştırıp devletine ve milletine katkı sunan, ihracatta önemli başarılara imza atmış olan çalışkan bir insandı. Kendisi Türk sanayisinin gelişmesine önemli katkılar sunmuştur. Çankırı'ya ve ülkesine önemli katkı sunmanın yanı sıra aynı zamanda bir Keçiören aşığıydı. Dolayısıyla ‘Ölen tendir canlar ölesi değil’. Mustafa Çelikten’in ruhu inanıyorum ki şuan bizlerle. Yüce Rabbimden merhuma rahmet, Çelikten ailesine de başsağlığı diliyorum.”
Açılışa Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, BBP Keçiören İlçe Başkanı Ebubekir Aktaş, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, parka ismi verilen Mustafa Çelikten’in kardeşi Veysel Çelikten ile Mustafa Çelikten’in ailesi katıldı. 
 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Engelli bireylere mozaik terapisi21 Ağustos 2021 Cumartesi 00:15
  • Sincan Belediyesi Sinop Ayancık'a Tanker ve 4 Kişilik Ekip Gönderdi20 Ağustos 2021 Cuma 03:45
  • Pursaklar Belediye Personeline Afet Farkındalık Eğitimi20 Ağustos 2021 Cuma 03:00
  • Etimesgut'ta Prof.Dr. Haydar Baş Parkı Açıldı20 Ağustos 2021 Cuma 02:30
  • Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100.Yılına Özel Kent Gezisi20 Ağustos 2021 Cuma 02:00
  • 2 yılda 1500 kişi iş sahibi oldu 20 Ağustos 2021 Cuma 01:15
  • Cüzdanı bulununca çok mutlu oldu20 Ağustos 2021 Cuma 01:00
  • 35 meydanda ücretsiz internet20 Ağustos 2021 Cuma 00:30
  • 350 çocuk sünnet oluyor20 Ağustos 2021 Cuma 00:15
  • Tarımsal ürünler ekonomik gelire dönüşüyor19 Ağustos 2021 Perşembe 02:15
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti