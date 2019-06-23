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Keçiören'de doğal afet eğitimi

Keçiören Belediyesi, hizmet içi eğitim kapsamında doğal afetlere yönelik belediye personellerini bilinçlendirmek için ‘Afet Bilinci ve Yangında Tahliye’ konulu eğitim verdi. 
Keçiören'de doğal afet eğitimi

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Belediye personellerimizi doğal afetlere karşı bilinçlendirmek için AFAD’la işbirliği yaparak eğitimler vermeye başladık. Kamusal hizmet veren belediye personellerimizi ani bir felakete karşı ne kadar çok eğitirsek toplum içerisinde bilinçli birey sayısını o kadar artırmış oluruz” dedi.

AFET ÖNCESİ VE SONRASI YAPILMASI GEREKENLER ANLATILDI

Keçiören Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ile Ankara Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü işbirliğinde başlatılan ‘Afet Bilinci ve Yangında Tahliye’ konulu hizmet içi eğitim 84 belediye personelinin katılımıyla gerçekleşti. Keçiören Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda eğitim Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nda (AFAD) görevli eğitmen İbrahim Öğüt tarafından verildi. Doğal afet öncesi ve sonrasında yapılması gerekenler, İlk yardım, yangında tahliye, kıymetli evrakların korunması ve aile bireylerinde can kaybının önlenmesi gibi birçok konunun ele alındığı hizmet içi eğitim önümüzdeki günlerde de devam edecek. 

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BAŞKAN ALTINOK: HİZMET İÇİ EĞİTİMLERİMİZ TOPLUMSAL BİLİNÇLENMEYE KATKI SUNUYOR

Belediye personellerine yönelik hizmet içi eğitimin toplumsal bilinçlenmeye katkı sunduğuna vurgu yapan Başkan Turgut Altınok, “Deprem, sel, heyelan, yangın ve diğer birçok afet türlerine karşı toplumumuz tedbirli olmalıdır.  Bu tedbirin temelinde de afetlere karşı bilinçli bir toplum inşa etmek vardır. Çevremize ve ekonomimize yönelik yıkıcı etkileri olan afetlerin zararlarını minimize etmek için Keçiören Belediyesi olarak üzerimize düşen sorumlulukları yerine getiriyoruz. Eğitimlerin beraberinde tatbikatlar da yaparak personellerimizi afet karşısında bilinçlendiriyoruz” diye konuştu. 

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