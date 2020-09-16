  • BIST 1.107
  • Altın 471,522
  • Dolar 7,4848
  • Euro 8,8592
  • Ankara 18 °C
  • İstanbul 22 °C
  • İzmir 24 °C
  • Konya 19 °C
»

Keçiören'de doğayı korumak için "olmuyo gardaş"'lı mesaj

Keçiören Belediyesi temizlik personelleri ilçedeki Kösrelik Göleti’nde yürüttükleri temizlik çalışmasının ardından topladıkları çöplerle “Olmuyo Gardaş!” yazarak esprili bir dille çevreye karşı duyarlılık mesajı verdiler.
Keçiören'de doğayı korumak için "olmuyo gardaş"'lı mesaj

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Doğamızın alın yazısı çöplerle yazılmasın diye farkındalık oluşturmak istedik ve Ankara ağzıyla ‘Olmuyo Gardaş!’ yazdık. İlçemizin göz bebeği Kösrelik, Sarıbeyler, Çalseki ve Güzelyurt köylerimizin temizliğine büyük özen gösteriyoruz. Vatandaşımız da doğayla iç içe vakit geçirebilecekleri bu mesire alanlarını koruyup temiz tutarlarsa daha temiz bir Keçiören’i el birliğiyle inşa ederiz.” dedi.

dsc_0614-001.jpg

GENİŞ ÇAPLI TEMİZLİK YAPILDI
Keçiören Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Başkan Turgut Altınok’un talimatıyla ilçeye bağlı Kösrelik köyünde bulunan gölette ve çevresinde geniş çaplı temizlik çalışması yürüttü. Doğada dönüşümü zor olan ve çevre kirliliği oluşturan plastik, kâğıt ve metal türünden birçok atık uzun soluklu çalışmanın ardından poşetlenerek bir araya getirildi. Çalışmanın sonunda topladıkları çöplerle Ankara yöresine ait söylemle “Olmuyo Gardaş!” yazan temizlik personelleri çevreyi koruma ve temiz tutmak mesajı verdiler.

dsc_0765.jpg

“DOĞAYA VE İNSANLIĞA KARŞI SORUMLULUĞUMUZ VAR”
Belediye Başkanı Turgut Altınok, çevre bilincinin oluşması için birçok çalışma yaptıklarını anımsatırken, vatandaşın da çevre temizliği konusunda duyarlı olması gerektiğinin altını çizdi.
Altınok, şunları söyledi:
“Sadece kendimiz için değil doğaya ve insanlığa karşı sorumluluğumuz olduğunu bilmeliyiz.  Bu sorumlulukları da layıkıyla yerine getirmeliyiz.  Yeşil bir geleceğe yürümek için çevremizi, doğamızı ve ağaçlarımızı korumalıyız. Geride eserler, hizmetler ve yaşanabilir şehirler bırakmak lazım. ‘Yeşil çevre, temiz şehirler ve temiz kentler’ anlayışıyla çalışmalıyız. Biz Keçiören’in sokaklarını ve mesire alanlarını ağaçlandırıyoruz. İnsanımıza daha yaşanabilir bir şehir oluşturmak için biz hizmete devam edeceğiz, onlar da bu güzellikleri geleceğe taşıyacaklar.”

dji_0939.jpg

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Köprülü kavşaklar trafiğe açıldı16 Eylül 2020 Çarşamba 03:32
  • Altındağ'dan Polatlı'ya destek16 Eylül 2020 Çarşamba 02:32
  • Ahilik Haftası kısıtlı olarak kutlanıyor16 Eylül 2020 Çarşamba 01:31
  • Denetimler sıklaştırıldı16 Eylül 2020 Çarşamba 01:01
  • Sabunlu su ile yıkanıyor16 Eylül 2020 Çarşamba 00:30
  • Pursaklar Belediyesi Sağlık Çalışanları için Pedal Çevirdi 15 Eylül 2020 Salı 05:35
  • Demetevler’in trafik çilesine son15 Eylül 2020 Salı 05:05
  • Kariyer Ofisi vatandaşlara ekmek kapısı oldu15 Eylül 2020 Salı 04:34
  • Mogan'ın kaybedecek yılları kalmadı15 Eylül 2020 Salı 03:33
  • Kalenin bayrağı Duatepe'de15 Eylül 2020 Salı 02:32
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti