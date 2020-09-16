Keçiören'de doğayı korumak için "olmuyo gardaş"'lı mesaj

Keçiören Belediyesi temizlik personelleri ilçedeki Kösrelik Göleti’nde yürüttükleri temizlik çalışmasının ardından topladıkları çöplerle “Olmuyo Gardaş!” yazarak esprili bir dille çevreye karşı duyarlılık mesajı verdiler.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Doğamızın alın yazısı çöplerle yazılmasın diye farkındalık oluşturmak istedik ve Ankara ağzıyla ‘Olmuyo Gardaş!’ yazdık. İlçemizin göz bebeği Kösrelik, Sarıbeyler, Çalseki ve Güzelyurt köylerimizin temizliğine büyük özen gösteriyoruz. Vatandaşımız da doğayla iç içe vakit geçirebilecekleri bu mesire alanlarını koruyup temiz tutarlarsa daha temiz bir Keçiören’i el birliğiyle inşa ederiz.” dedi.

GENİŞ ÇAPLI TEMİZLİK YAPILDI

Keçiören Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Başkan Turgut Altınok’un talimatıyla ilçeye bağlı Kösrelik köyünde bulunan gölette ve çevresinde geniş çaplı temizlik çalışması yürüttü. Doğada dönüşümü zor olan ve çevre kirliliği oluşturan plastik, kâğıt ve metal türünden birçok atık uzun soluklu çalışmanın ardından poşetlenerek bir araya getirildi. Çalışmanın sonunda topladıkları çöplerle Ankara yöresine ait söylemle “Olmuyo Gardaş!” yazan temizlik personelleri çevreyi koruma ve temiz tutmak mesajı verdiler.

“DOĞAYA VE İNSANLIĞA KARŞI SORUMLULUĞUMUZ VAR”

Belediye Başkanı Turgut Altınok, çevre bilincinin oluşması için birçok çalışma yaptıklarını anımsatırken, vatandaşın da çevre temizliği konusunda duyarlı olması gerektiğinin altını çizdi.

Altınok, şunları söyledi:

“Sadece kendimiz için değil doğaya ve insanlığa karşı sorumluluğumuz olduğunu bilmeliyiz. Bu sorumlulukları da layıkıyla yerine getirmeliyiz. Yeşil bir geleceğe yürümek için çevremizi, doğamızı ve ağaçlarımızı korumalıyız. Geride eserler, hizmetler ve yaşanabilir şehirler bırakmak lazım. ‘Yeşil çevre, temiz şehirler ve temiz kentler’ anlayışıyla çalışmalıyız. Biz Keçiören’in sokaklarını ve mesire alanlarını ağaçlandırıyoruz. İnsanımıza daha yaşanabilir bir şehir oluşturmak için biz hizmete devam edeceğiz, onlar da bu güzellikleri geleceğe taşıyacaklar.”