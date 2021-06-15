Keçiören’de düğünler için ücretsiz salon

Keçiören Belediyesi yeni evlenen çiftlere ekonomik yönden kolaylık sağlamak için ücretsiz nikâh ve düğün salonu hizmeti veriyor.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, 1 Haziran itibarıyla başlayan düğün sezonuyla birlikte yoğun bir nikâh kıyma dönemi geçirdiklerini belirtti. Başkan Altınok, “Nikâhlarını benim kıymamı isteyen çiftlerimizin bu taleplerini elimizden geldiğince yerine getiriyoruz. Nikâh ve düğün salonlarımız ücretsiz olarak nezih ve temiz bir şekilde hizmet veriyor. Âşık Veysel Nikâh Salonumuzda nikâh kıyan çiftlerimize ücretsiz fotoğraf ve video çekimleri hediye ediyoruz. Belediyemize ait 5 düğün salonumuz ise tüm evlenenlere ücretsiz hizmet veriyor.” dedi.

“İDARESİ VE İŞLETMESİ BELEDİYEMİZE AİT”

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok göreve gelirken, “Keçiören’de evlenmeyen kalmayacak” sloganıyla vaat ettikleri ücretsiz düğün hizmetini pandemi koşullarında da sürdürdüklerini belirterek, “İdaresi, işletmesi ve denetimi belediyemize ait nikâh ve düğün salonlarımızda çiftlerimizin mutluluklarına ortak oluyoruz. Ailenin temel taşları karşılıklı sevgi, saygı, hürmet, anlayıştır. Dünya evine giren çiftlerimize bir ömür boyu mutluluklar ve iki cihan saadeti diliyorum. Cenab-ı Allah kendilerine, milletine ve vatanına hayırlı hizmetler sunacak güzel evlatlar nasip etsin.” İfadelerini kullandı.

