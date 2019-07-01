Keçiören'de eğitim görüşmesi

Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’u makamında ziyaret ederek yeni görevi için başarı temennisinde bulundu. Eğitim üzerine bilgi alışverişinde bulunuldu.

Başkan Altınok, “Sayın Turan Akpınar’a nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Keçiören’de belediye olarak eğitime ne tür katkılar yapacağımıza ilişkin bilgi alışverişinde bulunduk. Gayet verimli bir görüşme oldu” dedi.

DESTEK PROJELERİ ELE ALINDI

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar’ı Keçiören Belediyesi önünde karşılayarak daha sonra makamında ağırladı. Altınok, Akpınar’la gerçekleştirdiği sohbette Keçiören’de eğitimle ilgili neler yapıldığını ve yeni dönemde eğitime yönelik ne tür destek projeleri sunulacağını aktardı. Altınok, eğitime verecekleri destek konusunda Milli Eğitim Bakanlığı, Ankara il Milli Eğitim ve Keçiören İlçe Milli Eğitim Müdürlükleriyle koordineli çalışmak konusunda Akpınar’la görüş alışverişinde de bulundu. Görüşmenin ardından Başkan Altınok Akpınar’ı aracına kadar uğurladı.

ÇOCUKLARIMIZA OKUL DIŞI EĞİTİM DESTEĞİ VERİYORUZ

Başkan Turgut Altınok, Akpınar’la gerçekleştirildiği görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, eğitimin önemine vurgu yaparak, “Eğitim çok önemli. Milletlerin ve devletlerin kalkınmasında, yücelmesinde ve yükselmesinde veya çökmesinde eğitimin önemi büyüktür. Bununla birlikte yerel yönetimlerin eğitime destek projeleri ya da kendi bünyelerinde oluşturdukları eğitim kurumları bulunmaktadır. Biz de Keçiören Belediyesi olarak, Keçiören Eğitime Destek Merkezlerimiz (KEDEM) aracılığıyla Keçiören’imizdeki çocuklarımıza okul dışı eğitim desteği veriyoruz. Ankara İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Turan Akpınar’la da eğitim konusunda yapabileceğimiz işbirliği konularını ele aldık” diye konuştu.