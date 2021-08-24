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Keçiören'de eğlencenin adresi

Keçiören Belediyesi tarafından baştan sona yenilenen ve yeni yüzüyle hizmet vermeye devam eden Deniz Dünyası çocuklara ve çocuklu ailelere ücretsiz hizmet veriyor.
Keçiören'de eğlencenin adresi

Keçiören Belediyesi Deniz Dünyası çocuklar ve aileler için eğlenceli vakit geçirmenin merkezi oluyor. Deniz ve okyanus canlılarını görmek isteyen sualtı meraklılarının vazgeçilmez adresi olan tesiste ziyaretçiler koi balıklarını elleriyle besleme imkânı da buluyor.
Haftanın 7 günü açık olan devasa akvaryumda bulunan seminer salonu ile minik öğrencilere deniz canlıları ve okyanustaki doğal yaşam hakkında eğitici belgeseller de gösteriliyor. Deniz Dünyası bu özelliğiyle Türkiye’de eğitim veren ilk ve tek akvaryum olarak biliniyor.

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“ÇOCUKLARA VE AİLELERE ÜCRETSİZ”

Deniz Dünyası’nı yenileme çalışmaları ile burada bulunan canlılarının doğal yaşam alanlarını genişlettikleri ve tesise çeşitli türde yeni canlılar getirdiklerini söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, ‘’Su ve deniz canlılarımıza yeni yaşam alanları kazandırdık. Ziyaretçilerimiz koi balıklarını elleriyle besleyebilsin diye bir de dokunma havuzu yaptık. Deniz Dünyası yeni canlılarımızla ve yeni dekoruyla çocuklarımıza ve ailelerimize ücretsiz hizmet veriyor.” dedi.

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