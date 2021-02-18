Keçiören'de ekipler, sokak hayvanlarına yiyecek bıraktı

Keçiören Belediyesi, ilçedeki kar yağışı ve hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için muhtelif noktalara yiyecek bıraktı.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Sokak hayvanları Allah’ın yarattığı masum ve dilsiz varlıklardır. Ekiplerimiz soğuk ve karlı havalarda yiyecek bulmakta güçlük çeken can dostlarımız için şehrimizin dört bir yanına mama bırakıyor. Vatandaşlarımız da aynı şekilde duyarlılık göstererek sokak canlılarımıza sahip çıkıyor.” dedi.

Keçiören Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, hava sıcaklıklarının ani düşmesi ve Keçiören’de hâkim olan kar yağışıyla birlikte sokak hayvanlarının aç kalmaması için kolları sıvadı. Ekipler, sokak hayvanlarının kolaylıkla ulaşabilecekleri noktalara kuru mama bıraktılar.

BAŞKAN ALTINOK: ŞEFKAT GÖSTERELİM

Başkan Altınok, sokak hayvanlarının kış aylarında yiyecek bulmakta zorlandığını bu nedenle toplum olarak da sokak hayvanlarına karşı duyarlı olunması gerektiğini vurgulayarak, “Sokak hayvanları Rabbimin bizlere emanetidir. Bu güzel canlılarımıza özellikle hava sıcaklığının düştüğü dönemlerde sahip çıkmalıyız. Şefkat ve merhamet duygumuzu göstererek can dostlarımızın yaşama hakkına saygı duymalıyız. Bu anlamda Keçiören Belediyesi olarak vatandaşlarımızla işbirliği içinde sokak hayvanlarımıza için yapılması gereken ne varsa yapıyoruz.” ifadelerini kullandı.