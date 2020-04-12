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Keçiören’de ekmek vatandaşın kapısına kadar götürüldü

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Keçiören’de hiçbir vatandaşımızı mağdur etmeyiz.  Her bir hanenin kapısını çalacak, ekibimiz var. Ekmek ve gıda ihtiyaçlarını kapılarına kadar götürüyoruz, vatandaşlarımız müsterih olsunlar” dedi. 
Keçiören’de ekmek vatandaşın kapısına kadar götürüldü

İçişleri Bakanlığı tarafından 12 Nisan saat 24.00'e kadar 30 büyükşehirde ve Zonguldak'ta ilan edilen sokağa çıkma yasağının ardından vatandaşların ekmek ve eczane alışverişleri Keçiören Belediyesi Alo 60 Yaş Üstü Destek Merkezi ekipleri tarafından karşılandı. Koronavirüs salgınıyla mücadelesini birçok alanda sürdüren Keçiören Belediyesi, 2 günlük sokağa çıkma yasağıyla birlikte vatandaşların ekmek ve eczane ihtiyaçlarını kapılarına kadar götürdü. Vefa ekibi ayrıca sokağa çıkma yasağına ilişkin istisna kapsamında kalan sağlık çalışanları ve emniyet güçlerine de kumanya dağıttı.

 “VATANDAŞIMIZI MAĞDUR ETMİYORUZ”

Koronavirüsle mücadele kapsamında vatandaşın mağdur olmaması için birçok hizmeti hayata geçirdiklerini söyleyen Başkan Altınok, “Devletimiz vatandaşımızın sağlığı için tedbirlerini almaya devam ediyor. Biz de Keçiören Belediyesi olarak vatandaşımızın mağdur olmaması için 7 gün 24 saat sahada görevimizin başındayız” dedi.
Vatandaşa evde kalma çağrısında da bulunan Altınok şunları söyledi:

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“Şehrimizin ve insanlarımızın sağlığını korumak için virüsü en az hasarla, hatta herhangi bir olumsuzluk yaşamadan atlatmak için çalışmalarımız hassasiyetle devam ediyor. Sokak, cadde ve semt pazarlarını yıkayarak dezenfekte çalışmalarını sürdüren ekiplerimiz, Alo 60 Yaş Üstü Destek Merkezi ile de 60 yaş üstü vatandaşın alışveriş ihtiyaçlarını da aksatmadan yerine getiriyor. Aynı zamanda gıda talebi olan vatandaşımızın da taleplerini karşılıyoruz. Evde kalalım kendi sağlığımızı ve sevdiklerimizin sağlığını tehlikeye atmayalım.”

SOKAK HAYVANLARI DA UNUTULMADI

Başkan Turgut Altınok ayrıca sokak hayvanlarını da unutmadıklarının altını çizerek, “Sokak hayvanları Allah’ın yarattığı masum ve dilsiz varlıklardır. Bu süreçte sokaklarda yaşayan canlıların korunup onlara sahip çıkılmasını tavsiye ediyoruz. Biz de Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerimizle sokak hayvanlarının kolaylıkla ulaşabilecekleri noktalara kuru mama ve yemek artıklarından oluşan yiyecekleri bıraktık” diye konuştu. 

 
 

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