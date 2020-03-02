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Keçiören'de elektronik atıklar toplanmaya başladı

Keçiören Belediyesi yetkilileri, “Sıfır Atık Projesi” kapsamında başlattıkları Okullar Arası Ödüllü Elektronik Atık Toplama Yarışması ile öğrenci, öğretmen ve ailelerle birlikte elektronik atıkların çevreye zarar vermemesi için çalışmalarını sürdürüyor.
Keçiören'de elektronik atıklar toplanmaya başladı

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Okullar Arası Ödüllü Elektronik Atık Toplama Yarışması için öğrencilerimiz seferber olmuş durumda. Atıkların geri dönüşümü noktasında bilinçli ve sorumluluk sahibi bir nesil yetiştirmek için Sıfır Atık Projesi’ne desteğimiz devam ediyor. Okullarımızda düzenlediğimiz sıfır atık yarışmalarıyla, çocuklarımızı bilinçlendirip onlara daha yaşanabilir bir dünya bırakmak istiyoruz” dedi.

İLK ÜÇE GİREN OKULLAR ÖDÜLLENDİRİLECEK

Elektronik atık miktarının azaltılması ve çevreye zarar vermeyecek şekilde bertaraf edilmesi için tüm öğrencileri atık toplamaya davet eden Başkan Altınok, “Geleceğimizi inşa edecek olan çocuklarımız elektronik atıkları toplamaya başladı. Ödüllü yarışmamıza ilkokul ve ortaokul düzeyindeki tüm devlet okulları ve özel okullar katılabiliyor. 29 Mayıs 2020 tarihinde tamamlanacak olan yarışmada en çok elektronik atık toplayan ilk üç okul dereceye girerek hediyelerin sahibi olacak. Birinci olan okula masa tenisi seti, ikinciye langırt masası, üçüncüye ise 2 futbol, 2 voleybol, 2 basketbol topu ve badminton setinden oluşan spor seti hediye edeceğiz.”

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VATANDAŞLAR DA GERİ DÖNÜŞÜME KATKI SUNABİLİYOR

Bu arada geri dönüşüme katkı sunmak isteyen vatandaşlar da evlerinde atıl durumda bulunan elektronik atıkları Keçiören Belediyesine bağlı kültür merkezleri, spor tesisleri, KEDEM ve KEÇMEK kurs merkezlerine teslim edebiliyor; beyaz eşya vb. büyük elektronik eşyaların teslimi için Keçiören Belediyesi Geri Dönüşüm Danışma Hattı olan 0312 359 10 27 nolu telefonu arayarak destek alabiliyorlar.


 

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