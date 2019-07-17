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Keçiören'de engellilere özel düzenleme

Keçiören Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ana binasının girişinde engellilere özel düzenleme yapıldı.
Keçiören'de engellilere özel düzenleme

Kendi özel araçlarıyla Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne gelecek olan engelli vatandaşların araçlarını rahatlıkla park edebilmesi için ‘engelli otopark’ çalışması tamamlandı.  
Engelli ve engelsiz ayrımı olmadan tüm vatandaşların eşit şekilde binaya erişimi için rampaların revizyonları yapılıyor.

1994’TEN BERİ ENGELSİZ KEÇİÖREN İÇİN ÇALIŞIYORUZ

‘Yeniliklerin ve ilklerin belediyesi’ olarak çok önemli çalışmalar yaptıklarını ifade eden Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “1994’te belediyede engelli merkezi açtık, engelsiz şehirler, engelsiz meydanlar için çalıştık. Engelli vatandaşlarımızın hakları ve hukukları ile ilgili yasaların çıkmasında, kamuoyunun gündemine gelmesinde ciddi katkılarımız var. Akülü araç, malzeme yardımı konusunda ilk biz öncü olduk. Keçiören’deki tüm binalara asansör zorunluluğu getirdik” dedi.

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HEPİMİZ ENGELLİ ADAYIYIZ

Engellilere yönelik çalışmaların devam edeceği müjdesini veren Altınok, “Öncelikle belediye binalarımızdan başlayarak Keçiören’in herkes için “erişilebilir” olmasını önemsiyoruz. Engelli bireyler herkesle eşit biçimde sosyal ve kültürel hayata katılabilmeli, bağımsız ve güvenli biçimde tüm hizmetlere erişebilmelidir. Hepimiz birer engelli adayıyız. Engelsiz bir Keçiören için çıktığımız bu yolda engelli vatandaşlarımızın her daim yanında olacağız. Yatılı ve günü birlik kalma imkânı sunan ‘engelliler evi’ açarak, engelli yavrularımızın huzurlu yaşamasını sağlayacağız” ifadelerini kullandı.
 

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