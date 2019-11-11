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Keçiören'de engelsiz ebeveyn okulu açıldı

Dezavantajlı kesimlerin hayata daha fazla katılmalarını sağlayan Keçiören Belediyesi Engelli Danışma Merkezi tarafından ebeveynlere yönelik düzenlenen “engelsiz ebeveyn okulu” başladı. 
Keçiören'de engelsiz ebeveyn okulu açıldı

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Kültürel, sanatsal, sportif alanlarla ilgili de engelli kardeşlerimizin her zaman yanındayız, ailelerine yönelik bilgilendirme çalışmalarını da önemsiyoruz” dedi.
Keçiören Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne bağlı hizmet veren Engelli Danışma Merkezi tarafından halk dansları, halk müziği korosu, görme- işitme engelliler Kur’an kursunun yanı sıra ilk defa açılan engelsiz ebeveyn okulu kursu da başladı.

Bireysel ve Aile Danışmanı Emel Algül’ün “yaşamda farkındalık” konulu semineriyle başlayan “Engelsiz Ebeveyn Okulu”nun seminerleri her ay düzenli olarak devam edecek.  İlk seminerde kendini tanıma, duygularını fark etme ve yönetme üzerine yapılan söyleşinin ardından müzikle rahatlama seansı yapıldı.

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Engelsiz ebeveyn okulunda engelli hakları konusunda bilgilendirme yapılırken, yaşamda farkındalık, aile içi dayanışma, ebeveyn tutumları, duygu farkındalığı ve duygu yönetimi konularında bilgiler verilmesi planlanıyor. 
Herkesin bir engelli adayı olduğunu söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Engelli vatandaşlarımıza yönelik açtığımız kurslarla onların hem akranlarıyla zaman geçirmelerine hem öğrenmelerine hem de yeteneklerini keşfetmelerine vesile oluyoruz. Kültürel, sanatsal, sportif alanlarla ilgili de engelli kardeşlerimizin her zaman yanındayız, ailelerine yönelik bilgilendirme çalışmalarını da önemsiyoruz. Bu kardeşlerimizin en büyük destekçileri aileleri. O nedenle ailenin çabasını takdir ediyor, yanlarında olduğumuz mesajını hep veriyoruz” diye konuştu.

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