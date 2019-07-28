  • BIST 102.837
  • Altın 258,519
  • Dolar 5,6353
  • Euro 6,2683
  • Ankara 24 °C
  • İstanbul 24 °C
  • İzmir 29 °C
  • Konya 20 °C
»

Keçiören'de Engelsiz oyunlar ve piknik organizasyonu düzenlendi

Keçiören Belediyesi Engelli Danışma Merkezi tarafından Kartaltepe Kent Ormanı’nda düzenlenen ‘Engelsiz Oyunlar ve Piknik’ organizasyonuna katılan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, engelli çocukların sevincine ortak oldu.
Keçiören'de Engelsiz oyunlar ve piknik organizasyonu düzenlendi

Altınok, “Bu çocuklarımızın hepsi birer çiçek ve melek, onlar aileleri için bir imtihandır, onlara sahip olmanın da Allah katında mükâfatı büyüktür” diye konuştu.
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne bağlı Engelli Danışma Merkezi’nden hizmet alan çocukların ve ailelerinin katıldığı etkinlikte her bir çocukla ayrı ayrı ilgilenen Başkan Turgut Altınok, onların coşkularına ortak olarak danslarına da katıldı. 

“MELEKLER ORDUSU İLE YÜRÜYORUZ”

Fotoğraf ricalarını da kırmayan Altınok, kendisine sevgi gösterisinde bulunan çocuklarla birlikte Kartaltepe Kent Ormanı’nda kısa bir yürüyüş gerçekleştirerek, “Melekler ordusu ile yürüyoruz” ifadesini kullandı. Serbest stil, kurbağalama ve sırtüstü yüzmede Türkiye şampiyonu olan down sendromlu Furkan Recep Aygar (22) ile kısa süreli sohbet eden Altınok, “Spora ara verme ve bizleri başarılarında gururlandırmaya devam et” dedi. 

dsa_8416.jpg

“BAŞKANIMIZ TURGUT ALTINOK’TAN ALLAH RAZI OLSUN”

Etkinlikten önce Çanakkale Anıtı’nı da gezen çocuklar, Gençlik ve Spor Bakanlığı gençlik liderleri ve gönüllüleri ile birlikte açık hava oyunları oynayarak gönüllerince eğlendiler. Yüz boyama etkinliğine katılan, çeşitli parkur oyunları ile becerilerini konuşturan çocuklar, açık havada müzik eşliğinde bol bol dans ettiler. Bu etkinliklerin çocukları için bir terapi görevi gördüğünü belirten aileleri de, “Başkanımız Turgut Altınok’tan Allah razı olsun, her zaman arkasındayız. Çocuklarımız burada yaşıtlarıyla sosyalleşip dört duvar arasında kalmaktan kurtuluyorlar, enerjilerini atıp, dostluklar ediniyorlar. Bizler de kader birliği yaptığımız diğer ailelerle bir araya geliyoruz” sözleriyle ortak duygularını ifade ettiler. 


 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sokaklar yenileniyor27 Temmuz 2019 Cumartesi 02:24
  • Üretici pazarı 27 Temmuz 2019 Cumartesi 02:00
  • El emeklerini sergilediler27 Temmuz 2019 Cumartesi 02:00
  • Çalıştay toplandı27 Temmuz 2019 Cumartesi 01:00
  • Şelale tamamlandı27 Temmuz 2019 Cumartesi 00:25
  • 5 mahallede 5 şenlik27 Temmuz 2019 Cumartesi 00:01
  • Altındağlı gençler Yaz Okulları'nda okçuluk eğitimiyle hedefi 12'den vuruyor26 Temmuz 2019 Cuma 00:57
  • Sünnet olacak 650 çocuğun kıyafetleri Yenimahalle Belediyesi'nden26 Temmuz 2019 Cuma 00:34
  • Keçiören Belediyesi Bağlum Spor Türkiye şampiyonu oldu26 Temmuz 2019 Cuma 00:32
  • Gölbaşı Belediyesi mezarlıkları temizliyor26 Temmuz 2019 Cuma 00:27
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti