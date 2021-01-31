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Keçiören’de fiyat denetimi 

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok semt pazarları, marketler ve alışveriş merkezlerinde denetimlerde bulundu.
Keçiören’de fiyat denetimi 

Keçiören’de fahiş fiyatlı ürün satışına izin vermediklerini belirten Başkan Altınok, fiyat ve kalite denetimlerini aralıksız sürdürdüklerini söyledi. Altınok, “Vatandaşımızın alım gücünü düşürecek olan her türlü haksız kazancın ve ticaretin karşısındayız. Semt pazarlarımızı, alışveriş merkezlerimizi ve marketlerimizi denetledik. Fahiş fiyatlı ürün satışının yapılmaması yönünde işletme yetkililerine uyarılarda bulunduk.  Fırsatçılık yapanları tespit ettiğimiz anda gerekli olan yasal işlemleri uygulayacağız.” dedi.

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“VATANDAŞIMIZIN MAĞDUR EDİLMESİNE TAHAMMÜLÜMÜZ YOK”
Yeni tip koronavirüs  (Covid-19) salgını bahane edilerek özellikle sebze, meyve ve bakliyat ürünlerine fahiş zamların yapıldığını da söyleyen Altınok, “İlçemizde faaliyet gösteren esnaflarımızı tek tek denetliyoruz. Semt pazarlarımızdaki sebze ve meyvelere fahiş bir fiyat uygulanmaması için ise günlük olarak kontrollerimizi sürdürüyoruz. Vatandaşımızın mağdur edilmesine asla tahammülümüz yoktur. Zabıta ekiplerimiz de hız kesmeden sürdürdüğü denetimlerle fahiş fiyatlı ürün satışına izin vermiyor. Vatandaşımız herhangi bir ürünü alırken fahiş bir fiyatla karşılaştığında zabıta birimimize, ‘0312 361 06 06’ telefon numarası aracılığıyla ihbarda bulunabilir” İfadelerini kullandı.

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