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Keçiören'de gece gündüz temizlik

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Belediyemiz, ilçemizdeki tüm mahallelerde temizlik çalışması ve muhtelif noktaların dezenfektasyon işlemlerini gece gündüz sürdürüyor.
Keçiören'de gece gündüz temizlik

24 SAAT TEMİZLİK
Keçiören Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından ilçedeki 51 mahallede yürütülen detaylı temizlik çalışmaları 24 saat esasına göre devam ediyor. Bu kapsamda cadde, sokak, park, semt pazarı ve kaldırımlar önce yıkanıyor daha sonra ise dezenfekte ediliyor. 

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TEMİZLİK, MASKE VE MESAFE
Son günlerde yaşanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınındaki artışla birlikte temizliğin önemli olduğunu hatırlatan Başkan Altınok, salgının yayılımını azaltmak için maske ve mesafe kuralına uyulması gerektiğini de belirtti. 

Altınok, insan sağlığının her şeyden önemli olduğuna da vurgu yaparak şunları aktardı:
“Mesai mefhumu tanımaksızın sokaklarda gece gündüz demeden vatandaşımızın daha sağlıklı yaşaması ve daha temiz, daha huzurlu, daha güzel bir Keçiören için çalışıyoruz. Mikrobik ortamlarla birlikte şehrimizin her tarafında dezenfekte çalışması yürütüyoruz. Parklarımız dahil olmak üzere, pazar yerleri ve sokaklar dezenfekte ediliyor. Mümkün olduğu kadar yakın temastan ve kalabalık ortamlarda bulunmaktan kaçınalım. Eğer sokağa çıkmak zorunda kaldıysak sosyal mesafemizi koruyalım. TMM (Temizlik, Maske ve Mesafe) kuralına uyalım, bir başkasının sağlığına zarar vermeyelim, birbirimizi koruyalım.”

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