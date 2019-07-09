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Keçiören'de görsel sanatlara yoğun ilgi

Keçiören Belediyesi Eğitime Destek Merkezi, çocukların yaz boyunca sanatsal faaliyetlerden uzak kalmaması için Tepebaşı, Ufuktepe, Çaldıran ve Mevlana şubelerinde görsel sanatlar derslerini aralıksız devam ettiriyor. 
Keçiören'de görsel sanatlara yoğun ilgi

Çocukların yoğun ilgi gösterdiği KEDEM yaz okullarında, yaz müfredatı kapsamında devam eden görsel sanatlar dersinde öğrenciler ilk olarak çizgiyi ve renkleri tanıyor. Renk ve çizgiye ilişkin verilen eğitimin ardından pastel boya, suluboya, quilling, kolaj çalışması, kuru boya, guaj boya, akrilik boya uygulamalarıyla resim ve boyama faaliyetleri yapılmaya başlanıyor.

YAZ OKULLARI ÇOCUKLARIMIZI SOSYALLEŞTİRİYOR

Keçiören Belediyesi yaz okullarında öğrencilerin hem keyifli vakit geçirdiğini hem de eğitim sürecine yaz boyunca da devem edildiğini ifade eden Başkan Turgut Altınok, “Keçiören’imizde Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı okullarımızın yanı sıra belediyemiz bünyesinde eğitim veren KEDEM şubelerimiz çocuklarımıza okul dışı eğitim imkânı sunuyor.

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Bu eğitimler, öğrencilerimizden gelen talep ve Eğitim Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüzün belirlediği müfredat kapsamında yaz boyunca da devam ediyor. Sanatsal ve sportif branşların ağırlık kazandığı yaz okullarımız geleceğimiz olan yavrularımızın sosyalleşmesi anlamında da büyük önem arz ediyor. Geçmişte olduğu gibi bugün de Keçiören Belediyesi olarak eğitimde niteliğin artması anlamında Milli Eğitim Bakanlığımızla, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerimizle koordineli olarak eğitime desteklerimizi sürdüreceğiz” dedi.

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