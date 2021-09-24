Keçiören'de gül suyuyla temizlik

Keçiören Belediyesi, ilçede bulunan yaklaşık 300 ibadethanede gül suyuyla temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler ayrıca okullarda bulunan mescitlerde de aynı çalışmayı yapıyor.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, ilçede bulunan cami, cemevi ve okullarda bulunan mescitleri gül suyuyla temizlediklerini belirterek, “Cami, mescit ve cemevlerimizi sevgili Peygamber Efendimizin (S.A.V) de kokusu olan gül suyuyla yıkıyoruz. Tüm ibadethanelerimizde rutin temizlik çalışmaları kapsamında hem temizlik hem de dezenfeksiyon çalışması yapıyoruz.” dedi.

Keçiören’deki ibadethanelerin yaklaşık üç yıldır gül suyuyla temizlendiğini belirten Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Evlerimizde yaptığımız temizlik ne kadar özenli ve önemliyse ibadethanelerimizin temizliği de bir o kadar önemlidir. Yılın 12 ayı sürdürdüğümüz ibadethane temizliği ve dezenfekte çalışmaları sayesinde vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla sağlıklı bir ortamda ibadetlerini edebiliyorlar. Cami, cemevi ve okullarımızdaki mescitlerimize gül suyu sıkarak buralarda daha ferah bir ortamın oluşmasını sağlıyoruz.” ifadelerini kullandı.