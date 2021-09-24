  • BIST 1.384,680
  • Altın 498,85
  • Dolar 8,8350
  • Euro 10,3400
  • Ankara 11 °C
  • İstanbul 18 °C
  • İzmir 21 °C
  • Konya 9 °C
»

Keçiören'de gül suyuyla temizlik

Keçiören Belediyesi, ilçede bulunan yaklaşık 300 ibadethanede gül suyuyla temizlik çalışmalarını sürdürüyor.  Ekipler ayrıca okullarda bulunan mescitlerde de aynı çalışmayı yapıyor.
Keçiören'de gül suyuyla temizlik

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, ilçede bulunan cami, cemevi ve okullarda bulunan mescitleri gül suyuyla temizlediklerini belirterek, “Cami, mescit ve cemevlerimizi sevgili Peygamber Efendimizin (S.A.V) de kokusu olan gül suyuyla yıkıyoruz. Tüm ibadethanelerimizde rutin temizlik çalışmaları kapsamında hem temizlik hem de dezenfeksiyon çalışması yapıyoruz.” dedi.

Keçiören’deki ibadethanelerin yaklaşık üç yıldır gül suyuyla temizlendiğini belirten Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Evlerimizde yaptığımız temizlik ne kadar özenli ve önemliyse ibadethanelerimizin temizliği de bir o kadar önemlidir. Yılın 12 ayı sürdürdüğümüz ibadethane temizliği ve dezenfekte çalışmaları sayesinde vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla sağlıklı bir ortamda ibadetlerini edebiliyorlar. Cami, cemevi ve okullarımızdaki mescitlerimize gül suyu sıkarak buralarda daha ferah bir ortamın oluşmasını sağlıyoruz.” ifadelerini kullandı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sincan'da her pazar tiyatro rüzgarı 24 Eylül 2021 Cuma 02:30
  • Pursaklar yeşilleniyor24 Eylül 2021 Cuma 02:00
  • Tüm sağlık ihtiyaçlarını karşılıyor24 Eylül 2021 Cuma 01:30
  • Öğrenciler dönüşümü öğrendi24 Eylül 2021 Cuma 01:00
  • Gölbaşı GÖLBİS ile hareketlendi24 Eylül 2021 Cuma 00:30
  • Engelsiz projenin yüzde 37’si tamamlandı24 Eylül 2021 Cuma 00:00
  • İvedik-Polatlı içme suyu projesi 21 km'si tamamlandı23 Eylül 2021 Perşembe 03:45
  • Altındağ'dan sel mağdurlarına büyük destek23 Eylül 2021 Perşembe 03:15
  • Yenimahalle'de beyaz zehire geçit yok23 Eylül 2021 Perşembe 03:00
  • Pursaklar'da hanımlara özel kültür gezisi23 Eylül 2021 Perşembe 02:00
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti