Keçiören’de icradan satılık 3+1 daire

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ankara Keçiören’in Atapark Mahallesi’nde bulunan 3+1 bir daire icra yoluyla satılıyor.
Ankara Gayrimenkulsatış İcra Dairesi’nce açık artırma usulü ile satılacak olan dairenin muhammen bedeli 210 bin TL.
Birinci Satış Günü: 26.10.2021 10:20
İkinci Satış Günü: 23.11.2021 10:20
Keçiören icradan satılık daire ilanının detayları için TIKLAYIN.
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