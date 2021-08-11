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Keçiören’de icradan satılık 3+1 daire

Ankara Keçiören’in Atapark Mahallesi’nde icradan satılık daire… Ankara Gayrimenkulsatış İcra Dairesi’nce açık artırma usulü ile satılacak olan dairenin muhammen bedeli 210 bin TL.
Keçiören’de icradan satılık 3+1 daire

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ankara Keçiören’in Atapark Mahallesi’nde bulunan 3+1 bir daire icra yoluyla satılıyor.  

Ankara Gayrimenkulsatış İcra Dairesi’nce açık artırma usulü ile satılacak olan dairenin muhammen bedeli 210 bin TL.

Birinci Satış Günü: 26.10.2021 10:20

İkinci Satış Günü: 23.11.2021 10:20

Keçiören icradan satılık daire ilanının detayları için TIKLAYIN.

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Gazeteilksayfa.com


 

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