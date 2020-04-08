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Keçiören’de ilaçlama ve larvasit çalışmaları devam ediyor

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “İlçe genelinde sinek ve sivrisineklere yönelik ilaçlama çalışmalarımız aralıksız devam ediyor." dedi.
Keçiören’de ilaçlama ve larvasit çalışmaları devam ediyor

Keçiören Belediyesi Çevre Koruma Müdürlüğü ekipleri kış mevsiminin etkisini kaybetmesiyle birlikte ilçe genelinde sinek ve sivrisineklere karşı ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, özellikle Keçiören Ovacık bölgesinde bulunan sazlık, gölet ve akarsu yataklarında larvasit çalışmalarını yoğunlaştırdı.  

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“LARVA DÖNEMİNDEYKEN ÖNLEM ALIYORUZ”

Başkan Altınok, yaz mevsiminde yoğunlaşan sinek ve sivrisineklere karşı önlem aldıklarını belirterek, “Mevsimlerin yön şaşırması ve yaz yağışlarının artış göstermesi sinek ve sivrisinekler için üreme alanlarında da artışa sebep oluyor. Yaz mevsimi boyunca rutin olarak ilaçlama yapıyoruz. Ancak sinek ve sivrisineklere karşı larva dönemindeyken önlem almak yazın oluşan yoğun haşere sorununu en aza indiriyor. Vatandaşımızın sağlıklı bir yaz mevsimi geçirmesi için periyodik olarak çalışmalarımız devam edecek” dedi.
 

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