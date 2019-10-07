  • BIST 103.021
  • Altın 277,414
  • Dolar 5,7330
  • Euro 6,2917
  • Ankara 10 °C
  • İstanbul 13 °C
  • İzmir 18 °C
  • Konya 14 °C
»

Keçiören'de ilk defa çocuk atletizm kursu açılıyor

Yeni milli sporcuların yetişmesi ve özellikle çocukların sporu sevmesi için kurslar açan Keçiören Belediyesi “Çocuk Atletizmi Kursu” için kayıtların başlayacağını duyurdu.
Keçiören'de ilk defa çocuk atletizm kursu açılıyor

Keçiören Belediyesi özellikle çocukların sporcu ahlakı ve kültürü ile yetişmesi için çalışmalarını sürdürürken, Çocuk Atletizmi Kursu için 12 Ekim’de kayıtları almaya başlayacak. Hafta içi Salı ve Perşembe günleri 18.00 -19.30 saatleri arası hafta sonu 10.00 – 11.30 saatleri arasındaki kurslar tamamen ücretsiz olacak.

6 -12 yaş aralığındaki çocuklar için açılacak kurslara kayıt yaptırmak isteyenler Keçiören Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü’ne başvurabilecekler ya da (0312) 358 00 63 numaralı telefonu arayabilecekler.
Şenlik Hanımlar Spor Merkezinde başlayacak kursların ilk defa açılacağını duyuran Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Evlatlarımız eğer inanırsa, Türkiye, Dünya ve Olimpiyat şampiyonalarında başarılar kazanır, gururumuz olur. Bizlere düşen onları desteklemek, eğitimler, sportif yatırımlar ve desteklerle yanlarında olmak. Keçiören spor ve sporcu dostu bir kent, tüm çocuklarımızı kurslarımıza bekliyoruz” dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Turgut Altınok'tan atık pil toplayan çocuklara hediye05 Ekim 2019 Cumartesi 02:00
  • Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz'dan Türkçe hassasiyeti05 Ekim 2019 Cumartesi 01:45
  • Yerli ve Millî Robotik Kodlama Eğitim Seti: CeBot05 Ekim 2019 Cumartesi 01:30
  • Çubuk itfaiye binası açıldı05 Ekim 2019 Cumartesi 01:15
  • Otomobil meraklıları 5-6 Ekim’de ANKAmall’da buluşuyor.05 Ekim 2019 Cumartesi 01:00
  • ASKİ Genel Müdürlüğü: Suyumuz temiz05 Ekim 2019 Cumartesi 00:45
  • Çocuk Konuk Evleri açılıyor05 Ekim 2019 Cumartesi 00:30
  • Keçiören'e organik tarım müjdesi 04 Ekim 2019 Cuma 00:55
  • Büyükşehir Belediyesi, “4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü” kapsamında çeşitli etkinlikler düzenleyece04 Ekim 2019 Cuma 00:53
  • Gölbaşı Belediyesi araç filosunu güçlendirdi04 Ekim 2019 Cuma 00:52
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti