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Keçiören'de işitme ve görme engelliler için açılan Kur’an kursları devam ediyor

Kurslara katılmak isteyen görme ve işitme engelliler için özel düzenlemelerin yapıldığı eğitim programı kapsamında en yakın kurslar eğitim merkezi olarak seçiliyor.
Keçiören'de işitme ve görme engelliler için açılan Kur’an kursları devam ediyor

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, görme ve işitme engelli vatandaşlara Kur’an kursu eğitimi verildiğini belirterek, “Engelli vatandaşlarımızın manevi yönden de eğitim almaları en temel haklarıdır. Bu nedenle Kur’an kursu eğitimlerimiz devam ediyor. Kursiyerlerimize, özel gereksinimlerine göre en yakın Kur’an kursunu eğitim merkezi olarak sunuyoruz. Kurslarımıza katılmak isteyen görme ve işitme engelli vatandaşlarımız Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüze başvuru yapabilirler” dedi.

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Engelsiz bir Keçiören için tüm imkânların seferber edildiğini söyleyen Başkan Turgut Altınok, “Engellilerin, gönlü milyonlarca gönüldür. Onlara hak ettikleri hizmeti verebiliyorsak ne mutlu bize. Keçiören’de yaşayan engelli vatandaşlarımıza yönelik sosyal ve kültürel çalışmalarımızı artırarak devam ettiriyoruz” dedi.
Başkan Altınok, 1994 yılının Keçiören’de engelliler için bir milat olduğunu hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:
“O dönemde Özürlüler Eğitim ve Dayanışma Vakfı (ÖZEV) ile iş birliği yaparak engelliler için atölyeler, kurslar ve üretim merkezleri açmıştık, onlara özel eğitim ve paneller düzenlemiştik. Bu dönemde de onlar için önemli çalışmaları hayata geçiriyoruz. Engellilerimizin alanlarını hem sosyal yönden hem de manevi yönden genişletmek için yeni projelerimizi de hayata geçireceğiz.”
 

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