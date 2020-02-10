Keçiören'de izleyiciyle buluşan Baba Sevgisi’ne yoğun ilgi

Keçiören Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı Şehir Tiyatrosu oyuncuları tarafından sahnelenen Baba Sevgisi isimli oyun sanatseverlerle buluştu.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Vatandaşlarımızın sosyal ve kültürel etkinliklerle iç içe olması için tiyatro başta olmak üzere tüm sosyal ve kültürel etkinliklerimiz belediyemiz bünyesinde hizmet vermeye devam edecek. Tiyatroya ilgi duyan tüm hemşerilerimiz her cuma 19.30’da sahnelenen Baba Sevgisi oyunumuzu ücretsiz izleyebilirler” dedi.

Senaryosu Mesut Kuşcu’ya, yönetmenliği Sedat Aslan’a ait olan Baba Sevgisi’ne Keçiörenli sanatseverler yoğun ilgi gösterdi. Kimi zaman gülümseten kimi zaman ise duygusal anlar yaşatan oyunun sonunda alkış tufanı koparken, tiyatro oyununun sahnelenmesine büyük destek veren Başkan Altınok da vatandaşlardan büyük takdir topladı.

“ETKİNLİKLERİMİZİ VATANDAŞIMIZA GÖRE BELİRLEYECEĞİZ”

Başkan Turgut Altınok, 7’den 70’e her yaş grubuna hitap eden tiyatro oyunlarının aralıksız devam edeceğini hatırlatarak, “Genç, yaşlı, çocuk demeden herkese hitap edecek oyunlarımızı sahnelemeye devam ediyoruz. Tiyatro, müzik, sinema, halk dansları gibi çeşitli kültürel faaliyetlerimiz bundan sonra da ücretsiz olarak vatandaşlarımızın hizmetinde olacak. Bize ait olan, milli değerimizi yaşatan her türlü sosyal ve kültürel faaliyetlerin destekçisi olacağız. Sanatseverler keyifli vakit geçirmek için Keçiören’in dışına çıkmak zorunda kalmayacak. Vatandaşlarımızın talepleri de göz önünde bulundurularak etkinliklerimizin içeriğini ona göre belirleyeceğiz” diye konuştu.

BABA SEVGİSİ’NDEN SÜRPRİZ SON

Kızını evlendirmek istemeyen bir babanın damat adayıyla yaşadığı çekişmeli hikâyeyi anlatan oyunun sonunda sanatseverler sıra dışı bir sürprizle karşılaşıyor. Doktor olan damat adayı Murat’ın, baba rolündeki Hasan’ın hayatını kurtarması oyundaki olay örgüsünün farklı bir yöne evrilmesine neden oluyor. Oyunun bundan sonraki bölümünde, kızı Şeyma’yı Murat’a vermeyi kabul eden Hasan’ın yaşadığı sağlık problemi toplumsal farkındalık oluşturmak için önemli mesajlar içeriyor.



