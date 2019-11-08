Keçiören’de Kalaba Kent Meydanı’nda lezzet festivali devam ediyor

Keçiören’de Kalaba Kent Meydanı’nda başlayan Kars- Ardahan Iğdır Dernekler Federasyonu tarafından “Yedi bölge yedi lezzet” yöresel ürünler festivali devam ediyor.

2 Kasım’da başlayan ve 17 Kasım'a kadar devam edecek olan festival vatandaşları yöresel lezzetlere doyuracak. Belediye hizmet binası önündeki Kalaba Kent Meydanı’nda düzenlenen festivalde en fazla ilgi görenler Kars’a özgü peynir ve bal çeşitleri ile Kağızman’a ait dut ve Iğdır’a ait kayısı oldu. 44 standın olduğu lezzet festivalinde vatandaşlar stantlarda istedikleri yöresel ürünlerin tadına bakma imkanı da buluyorlar.

AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Zafer Çoktan ile stantları tek tek gezerek, yöresel ürünlerle ilgili bilgi alan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Keçiören Anadolu’nun küçük bir minyatürü.

Ülkemizin 7 bölgesinden vatandaşlarımızın yaşam yeri olarak seçtiği Türkiye’mizin en büyük ilçelerinden. Onlara en güzel hizmeti sunmak adına biz de hizmetlerimize devam ediyoruz ki Keçiören’de yaşayan herkes mutlu olsun, memleket özlemi çekmesin. Bu festivaller vasıtasıyla hem yemek kültürümüzü tanıtıyor hem de hemşehricilik bağlarını güçlendiriyoruz. Festivalimizin Keçiören ve Ankara’mıza hayırlı olmasını diliyor, herkesi de bekliyoruz” dedi.

Şehir dışından gelen bazı stant sahipleri Başkan Altınok’a “Sizi yeniden görmek ne güzel” ifadesini kullanırken Altınok da kendi elleriyle bir kız çocuğuna Trabzon Vakfıkebir ekmeğinden ikram etti.