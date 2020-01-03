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Keçiören'de kedi evleri teslim edildi

Keçiören Belediyesi, sosyal medya hesabı üzerinden gelen “kedi evi” isteğine kayıtsız kalmayarak Yasemin Yılmaz isimli vatandaştan gelen talebi yerine getirdi. 
Keçiören'de kedi evleri teslim edildi

Başkan Altınok, “Vatandaşlarımız sosyal medya hesabımıza birçok talep gönderiyor. Biz de bu taleplere anında cevap vermek için tüm birimlerimizle koordineli bir şekilde çalışıyoruz. Hangi saatte olursa olsun ilgili birim müdürlüğümüz muhakkak vatandaşımızın talebine yanıt veriyor” dedi.

HİZMETLER YAPMAYA, ESERLER BIRAKMAYA GELDİK

Başkan Altınok’un talimatıyla Keçiören Belediyesi Çevre Koruma ve Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından hazırlanan kedi evi, Bağlarbaşı Mahallesi’nde ikamet eden Yasemin Yılmaz’a teslim edildi. 
Kedi evinin teslim edilmesinden sonra konuya ilişkin bir değerlendirme yapan Başkan Altınok, “Keçiörenlilerin öncelikli taleplerini belirlemek için her gün farklı bir mahallemizin nabzını tutuyoruz. Aynı zamanda sosyal medyanın tüm mecralarını kullanarak vatandaşımızın bizlere daha kolay ulaşmasını sağlıyoruz. Bizim için esas olan vatandaşlarımızın beklentileri ve talepleridir. Bu anlamda vatandaşlarımızın şahsıma ve belediyemize rahatça ulaşabilmeleri için bir yandan sokaklarda gezerek bir yandan da iletişim araçlarını verimli kullanarak ulaşılabilir olmayı sürdürüyoruz. Hizmet kalitemizi artıracak her türlü teknik ve teknolojik gelişmeyi belediyemiz iç hizmetlerinde hayata geçiriyoruz. Şikâyet ve talep ağı kurulması için verdiğim talimat neticesinde oluşturduğumuz sistem gayet verimli işliyor” diye konuştu.

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YILMAZ: ALLAH DA BAŞKANIMIZI MUTLU ETSİN

Kedilerin soğuk havada kalmasına gönlü razı olmayan ve kedi evi talebinde bulunan Yasemin Yılmaz, “Belediye Başkanımız Sayın Turgut Altınok’a sosyal medya üzerinden ulaşarak talebimizi ilettik. Kendisi de talebimizi ilgili birim müdürlüğüne ileteceğini söyleyerek iletişim numaramızı aldı. Ardından da belediye yetkilileri bize dönüş yaparak kedi evinin yapım aşamasında olduğunu, iki gün içerisinde bize teslim edileceğini söylediler. Kedi evi iki gün sonra bize ulaştı ve artık kedilerimizin sıcak bir yuvası var. Allah da başkanımızın yuvasını mesut, mutlu etsin” şeklinde konuştu.  


 

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