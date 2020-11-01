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Keçiören'de Kentsel Dönüşümün Fitili Ateşlendi

Keçiören Belediye Başkanı Turgut, ilçede kentsel dönüşüme giren mahallelerin sayısını her geçen gün artırdıklarını belirterek son olarak da Tepebaşı Mahallesi’ni Kentsel dönüşüme aldıklarını kaydetti.
Keçiören'de Kentsel Dönüşümün Fitili Ateşlendi

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Tepebaşı Mahallemizin de büyük bir bölümünü kentsel dönüşüme aldık. 2’nci dönüşüm için de meclis kararımızı geçirdik. İnşallah kısa sürede mahallemizde kentsel dönüşümü tamamlayacağız. İnsanımız daha yeşil, rahat ve huzurlu bir kentte yaşamanın keyfini sürecek.” dedi.

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MECLİS KARARIYLA KENTSEL DÖNÜŞÜM
Keçiören Belediyesi ilçede bulunan metruk yapıların yıkımını sürdürürken bir yandan da çok katlı yapılarda kentsel dönüşümün gerçekleşmesi için çalışmalarını hızlandırdı. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok ise sosyal medya hesabından kentsel dönüşüme giren mahalleleri günlük açıklıyor. Bu kapsamda Tepebaşı, Ayvalı, Aşağı Eğlence, Şenlik, Pınarbaşı, İncirli, Esertepe, Kavacık Subayevleri, Hasköy, Yakacık, Güçlükaya, Pınarbaşı mahalleleri başta olmak üzere birçok mahalle için kentsel dönüşüm planları meclis kararıyla hayata geçiriliyor. 

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KENTİMİZİN HÜCRELERİNİ YENİLİYORUZ
Kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin değerlendirmede bulunan Başkan Altınok, “Keçiören’in 6’da 5’i gecekonduydu. Vatandaşımız kışın donar, yazın yanardı. İnsanca yaşam, insanca hayat diyerek kentsel dönüşümü başlattık. Türkiye’de ilk kez kentsel dönüşümün fitilini ateşleyen, gündeme getiren biz olduk. Kentler insan gibidir. Önce inşa edilir, sonra zaman içerisinde eskiyerek estetiğini kaybeder. Yerel yönetimlerin temel görevi de kentin hücrelerini yenileyerek modern görüntüsünü muhafaza etmektir” ifadelerini kullandı. 

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