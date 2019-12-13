Keçiören'de Kırgız yazar Cengiz Aytmatov anısına heykel dikildi

Keçiören’de Kırgız yazar Cengiz Aytmatov’un adını taşıyan parka, doğumunun 91. yıldönümü anısına heykel dikildi.

Başkan Altınok heykel açılışı ve anma programında yaptığı konuşmada, “İnsanlığın tarihini edebiyatçılar, yazarlar, şairler ve sanatçılar yazmıştır. Tarih yazan bu değerlerimizden bir tanesi de Cengiz Aytmatov’dur” dedi.

Keçiören Cengiz Aytmatov Parkı’nda gerçekleştirilen anma programına Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Kırgızistan Ankara Büyükelçisi Kubanıçbek Ömüraliyev, Kazakistan Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Kalecik Belediye Başkanı Duhan Kalkan, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlu üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

“SEVDAMIZ GERÇEKLEŞTİ”

Başkan Altınok, ev sahipliği yaptığı anma programında Türki Cumhuriyetlerin ebediyen bağımsız kalacağına olan inancını ifade ederek, “Turan dünyası dediğimiz bu sevdamızın gerçekleştiği süreçte bugün hedeflerimiz doğrultusunda değerli bir yazarı Kırgızistan, Altay ve Tanrı dağlarından alıp başkentimizde ve Keçiören’imizde heykelini dikmek büyük şeref ve bahtiyarlıktır” dedi.

“KIZIL ELMA GERÇEKLEŞMİŞTİR”

Parkın Cengiz Aytmatov’un eserlerini yansıtan bir özelliğe sahip olduğunu da belirten Başkan Altınok şöyle konuştu:

“Cengiz Aytmatov ile bütünleşen bu parkımızı daha önce inşa etmiştik. Bugün de doğumunun 91. yıldönümü anısına parkımıza yaptırdığımız heykelin açılışını yaptık. Bizleri anlatan ortak kültürümüzün nesilden nesile aktarılmasında nefer olan büyük yazarı saygı ve rahmetle anıyorum. Tarihe damgasını vuran isimlerin hep bir çilesi olmuştur, aynı şeklide Cengiz Aytmatov da çileli bir yoldan yürüyerek olgunlaşmış bir yazardır. Birçok eser ortaya koyan büyük yazarın eserlerinin çevrildiği söylense de aslında öz Türkçe kullanmıştır. Bunlardan birçoğu roman olarak ortaya konmuştur. Genler ölür ama eserler ebediyete kadar devam eder. Cengiz Aytmatov Türk Dünyası ve insanlık var oldukça yaşamaya devam edecektir. Eserlerinden biri de kızıl elmadır. Bu kızıl elma da bana göre gerçekleşmiştir. Ne diyor Aytmatov: ‘Dil bir milletin sevinç kaynağı, aynı zamanda kara günde ışık ve akıl rehberidir. Dilsiz millet olamaz. Önemli olan her gün insan kalmak.”

TOPÇU: KEÇİÖREN İSABETLİ BİR TERCİH YAPTI

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu da bağımsızlığını elde eden Türki Cumhuriyetlere bağımsızlıklarının ebedi olması temennisinde bulunarak, “Cengiz Aytmatov’un timsali olan heykel açılışımız hayırlı olsun. Burada emeği gecen Turgut Başkana teşekkür ediyorum. Belediye başkanı olduğundan bu yana Türk-İslam dünyasına, bu ülkelerin Türkiye ile birleşmesine ve bütünleşmesine çok katkısı olmuştur. O bir Ankara ve Keçiören sevdalısıdır. Keçiören tekrar isabetli bir tercih yaparak onu belediye başkanı seçmiştir. Hayırlı ve önemli hizmetlerinin devamını diliyorum” diye konuştu.

“AYTMATOV’U TARİF ETMESİ MÜMKÜN DEĞİL”

Cengiz Aytmatov’a ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Topçu şu ifadeleri kullandı:

“Bizim gibi dillerin onu tarif etmesi mümkün değil. Ama Kırgız’ın büyük evladı aynı zamanda da Türk dünyasının büyük evladıdır. O Kırgızların yetiştirdiği sihirli bir edebiyat adamı ve sihirli bir pasaporttur. Ne mutlu Türk dünyasına böyle bir değere sahip. İnşallah bu değerlerin yaşatılarak gelecek nesillere aktarılmasını diliyorum.”

ÖMÜRALİYEV: AYTMATOV, ÜSTÜN BİR YETENEK VE AKIL SAHİBİ FENOMENDİR

Aytmatov’dan büyük övgüyle bahseden Kırgızistan Ankara Büyükelçisi Kubanıçbek Ömüraliyev, “Cengiz Aytmatov, insanoğlunun karmaşık varlığını ve günümüzün ahvalini açık ve tam olarak aksettiren, üstün yetenek ve akıl sahibi bir fenomen olarak tarihte ve okurların hafızasında saygın bir yer almış bulunmaktadır. O edebiyata tamamen yeni fikir ve yaklaşımlar kazandırmanın yanı sıra eserlerinde insan mevcudiyetinin esası ve insan şahsiyetinin şekillenmesinde en mühim unsur olarak yüksek ruhi, manevi değerleri aksettirmiştir. Cengiz Aytmatov’un eserlerinde öne çıkardığı problemler sadece Kırgızlara ait olmayıp, aynı zamanda bütün insanoğluna ait problem ve meseleler olmuştur” ifadelerini kullandı

BAŞKAN ALTINOK’A TEŞEKKÜR

Kırgızistan Ankara Büyükelçisi Kubanıçbek Ömüraliyev anma programında yaptığı konuşmasında Başkan Altınok’a ve Keçiörenlilere teşekkür ederek, “Büyükelçilik adına ve kendi adıma bu etkinliği düzenleyen herkese, özel olarak Sayın Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’a, Keçiören Belediyesi görevlilerine, Cengiz Aytmatov’un heykelini yapanlara, ayrıca Cengiz Aytmatov’un heykelinin açılış törenine katılmakta olan bütün arkadaşlara ve büyük yazarın okurlarına şükranlarımı sunarım” şeklinde konuştu.

Programın sonunda Cengiz Aytmatov’a ait heykelin açılışı, çeşitli hediye ve çiçek takdimi gerçekleştirildi. Programda Cengiz Aytmatov’un Issyk Koldu Sagynam şarkısını Kırgız şarkıcısı Tilekgul Abylova seslendirirken, Sarinci Bököi, Jashtar marshy, Mash Botoi kopuz oyunları da sergilendi.



