Keçiören’de “Kitap Çağır” 7’den 70’e yüzleri güldürüyor

Fatih Kütüphanesinde bulunan 40 bin kitabı vatandaşın kapısına götürmek için Keçiören Belediyesi web sitesinde devreye sokulan Kitap Çağır sistemi bir ayda 3 bin 350 ayrı haneden gelen 3 bin 900 kitap talebini karşıladı.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, koronavirüs salgını nedeniyle evlerinde kalan Keçiörenli vatandaşlar için hizmet veren ‘Kitap Çağır’ sistemiyle 3 bin 900 kitabın hanelere ulaştırıldığını belirtti. Altınok, “Özellikle dışarı çıkma kısıtlaması dâhilinde olan çocuklarımızın ve gençlerimizin yüzünü güldüren Kitap Çağır sistemimiz yoğun ilgi görüyor. Bu sistemle aynı zamanda devletimizin ve milletimizin geleceği olan çocuklarımızı okumaya teşvik ediyoruz” dedi.

KİTAPLAR DEZENFEKTE EDİLEREK GÖNDERİLİYOR

Günlük ortalama 130 kitap talebini karşıladıklarını aktaran Belediye Başkanı Turgut Altınok, Kitap Çağır sisteminin işletilmesi için Fatih Kütüphanesinde kurulan ekibin kitapları temas etmeden tek tek dezenfekte ettiklerini daha sonra da paketleyerek hanelere ulaştırdıklarını söyledi. Altınok, “Kimi ailelerimiz iki kitap talebinde bulunuyor. Biz de bu isteği geri çevirmeyerek çocuklarımızın istedikleri kitaba ulaşabilmeleri için elimizden gelen gayret gösteriyoruz” diye konuştu.

7’DEN 70’E MEMNUNİYET

Kitap Çağır siteminden 7’den 70’e tüm vatandaşların büyük memnuniyet duyduğunu da aktaran Altınok, ‘evde kal’ çağrısını yineleyerek şu mesajları verdi:

“Vatandaşlarımız evde kalsın, kitapları biz kapılarına kadar getirmeye devam edeceğiz. İnsanlarımızın sağlığı ve yarınlarımızın aydınlığa açılması için bir süre daha evde kalmaya devam edelim. Bizler hizmetkâr olarak her gün yeni birçok hizmeti devreye sokup vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamayı sürdürüyoruz.”

`KİTAP ÇAĞIR` NASIL İŞLİYOR?

Keçiören Belediyesi web sitesi üzerinden Kitap Çağır ‘https://www.kecioren.bel.tr/kitap-sorgu.html butonunu tıklayan vatandaşlar sisteme giriş yaparak Fatih Kütüphanesinde kitap sorgulaması yapıyor. İstenilen kitap kütüphanede mevcut ise Fatih Kütüphanesinden vatandaşa onay bilgilendirme maili gönderiliyor. Eğer istenilen kitap ödünç verilmiş ya da kütüphanede yok ise vatandaş telefonla aranarak veya yine mail gönderilerek bilgilendiriliyor. Vatandaş farklı bir kitap almak istiyorsa tercih ettiği diğer kitaplar evlerine ulaştırılıyor. Talep edilen kitap el teması kurulmadan, ıslanmayacak şekilde dezenfekte edilerek paketleniyor ve özel ekipler tarafından vatandaşın adresine ulaştırılıyor. Kitap teslim tutanağına ödünç verilme süresi ve ne zaman geri alınacağı yazılarak tekrar evlerden toplanıyor. Toplanan kitaplar tekrar dezenfekte edilerek talep edilmeye hazır hale getiriliyor.

