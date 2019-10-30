Keçiören'de klasik otomobil tutkunları buluştu

Cumhuriyet Bayramı’nın 96. yılına özel iki günlük kutlama programı hazırlayan Keçiören Belediyesi, Klasik Otomobil Sergisi ile nostalji tutkunlarını bir araya getirdi.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Büyük zorluk ve fedakârlıklara katlanarak kurulan Cumhuriyeti bizlere emanet eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, şehitlerimizin, ebediyete intikal etmiş komutanlarımızın ve gazilerimizin aziz hatıraları önünde bugün bir kez daha saygıyla eğiliyoruz” dedi.

29 EKİM SAAT: 18.00’DE FENER ALAYI YÜRÜYÜŞÜ BAŞLAYACAK

Ayrıca bayrama özel Cumhuriyet Kulesi’nin etrafı 3’er adet 500 metrekare, 216 metrekare Türk bayrağı ve 336 metrekare 3 adet Atatürk posteri ile donatıldı.

İki gün sürecek Cumhuriyet coşkusunda 29 Ekim’de hemşehri dernekleri, vakıflar, kulüplerin de aralarında olduğu Keçiören’deki sivil toplum kuruluşları Fatih Stadında bir araya gelerek saat:18.00’den itibaren fener alayı yürüyüşüne başlayacaklar. Klasik otomobillerin önde yer alacağı fener alayında, seymenler, bando takımı da renkli görüntülerle Cumhuriyet coşkusunu doruğa çıkaracak.

KEMAL SUNAL VE CEM KARACA’NIN ARAÇLARINA ÖZEL İLGİ

Keçiören Belediyesi önünde Cumhuriyet Bayramı’na özel Keçiören Belediyesi ve Ankara Klasik Otomobilciler Kulübü’nün ortaklaşa düzenlediği Klasik Otomobiller Sergisi, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut, İlçe Milli Eğitim Merkezi Ayhan Işık, Ankara Klasik Otomobilciler Kulübü Başkanı Gürhan Aydın ve vatandaşların katılımıyla gerçekleşti.

Renkli görüntülere sahne olan ve klasik otomobil severleri buluşturan sergide 1940’lı yıllara ait araçlar da yerini aldı. Toplamda 50’ye yakın aracın yer aldığı sergide Kemal Sunal’ın ‘Şabaniye’ filminde kullandığı 1982 Model BMW ve Cem Karaca’nın ‘Ağır Roman’ klibinin çekimlerinde kullandığı 1959 Model Plymouth Belverede marka klasik araçlar özel ilgi gördü.

“TARİHİ KANLARIYLA YAZANLARA SELAM OLSUN”

Antika araçların değerli olduğunu ve Cumhuriyetimizin de hepimiz için değerini anlatan Başkan Altınok ‘Yükselen bayrak inmesin, ezanımız dinmesin ve devletimiz ilelebet payidar olsun’ temennisinde bulunarak şunları söyledi:

“Başlangıcından sonuna kadar her safhası eşsiz mücadelelerle dolu Kurtuluş Savaşı, milletimizin her ferdinin fedakarlıkları sonucu kazanılmıştır. Tarihinde esaret olmayan Türk Milleti, ‘Ya şehit oluruz ya hür yaşarız’ demiş, Atatürk de ‘Ya istiklal ya ölüm’ diyerek bu mücadeleyi başlatmıştır. Tüm bu gayretlerin sonucunda kahramanlarımız tarafından bize, geçmişimize gururla, geleceğimize güvenle bakmamızı sağlayacak bir ülke ve Cumhuriyet armağan edilmiştir. Cumhuriyetimizin Kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, silah ve mücadele arkadaşlarını şükranla anıyor, şehitlerimize rahmet, gazilerimize sağlık diliyorum. Tarihi kanlarıyla yazan kahramanlara selam olsun.”

Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut da serginin klasik araçlarla ilgili hatıraları canlandırdığına dikkat çekerek Keçiören’in bu yıl daha coşkulu ve zengin bir programla Cumhuriyet’i kutladığının altını çizdi.

1973 MODEL ARACIYLA GELEN KOVBOYA YOĞUN İLGİ

Açılışın ardından klasik otomobilleri tek tek inceleyen Altınok, 1952 model Willys Truck kamyonetle özel ilgilenirken, programa 1973 model Ford minibüsü ve kovboy kıyafetiyle katılan Sefer Karakaş ile de bir süre sohbet etti. Sefer Karakaş, modifiye minibüsü ile yoğun ilgi gördü.