Keçiören'de Lösemi Farkındalığı

Keçiören Belediyesi ile Kanserle Barış Derneği işbirliğinde 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla “Lösemi Haftası Kızılay’a Kan Bağışı ve Dayanışma Etkinliği” düzenlendi.

Hastalığın tedavi edilebildiğine, bu konuda toplumsal farkındalığın önemli olduğuna dikkatin çekildiği etkinlikte kan bağışı ve erken teşhisin önemine de vurgu yapıldı.

STANTLARDA SATIŞ YAPILDI

Seymen ekibi tarafından çeşitli gösterilerin sunulduğu farkındalık programında lösemi tedavisi gören çocuklar için LSV Dükkân stantları açılarak satışlar yapıldı. Bu kapsamda Kanserle Barış Derneği, Keçiören Kent Konseyi ve Keçiören Belediyesi Keçikoop tarafından kurulan stantlarda el emeği göz nuru ürünler katılımcılar tarafından tek tek incelendi. Kan bağısı için kurulan çadırlara ise bağışta bulunmak isteyen gönüllüler yoğun ilgi gösterdi.

İlçedeki Kalaba Kent Meydanı’nda düzenlenen Lösemi Haftası Kızılay’a Kan Bağışı ve Dayanışma Etkinliği’ne Keçiören Belediyesi Başkan Yardımcısı Merih KARAYOL, Kanserle Barış Derneği Başkanı Mualla Coşkun, Kanserle Barış Derneği Onursal Başkanı Prof. Dr. Kadirhan Sunguroğlu, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Keçiören Belediyesi lösemiye yönelik toplumsal farkındalık oluşturmak için geçtiğimiz akşam ilçedeki Su ve Gül Meydanı’nı turuncu ışıklarla renklendirmişti.