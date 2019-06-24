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Keçiören'de madalyalar sahiplerini buldu

Keçiören Belediyesi ve Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu iş birliği ile gerçekleşen Laser –Run Şehir Turu 1. Ayak Müsabakalarında dereceye giren sporcuların madalyalarını Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok taktı.
Keçiören'de madalyalar sahiplerini buldu

Botanik Parkı Koşu Yolunda gerçekleşen 5 ilden 136 sporcunun katıldığı yarışmaya ev sahipliği yapmaktan ötürü memnuniyet duyduklarını ifade eden Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, spor ve sporcuları her fırsatta desteklemeye devam edeceklerini vurgulayarak, “Keçiören’imize görevde olduğumuz süre boyunca birçok önemli spor tesisi kazandırmıştık.

Yeni dönemde de spor tesislerimizin standartlarını yükseltmeye ve gençlerimizin spor yapacakları alanların sayısını artırmaya devam edeceğiz. Aynı zamanda mevcut tesislerimizin farklı spor dallarındaki müsabakalara ev sahipliği yapması için iş birliklerimizi sürdüreceğiz. Keçiören, heyecanlı bir rekabete ev sahipliği yaptı, tüm sporcularımızı kutluyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.

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Yarışma sonunda ilk 3’e giren yarışmacılar madalyalarına kavuşurken centilmence bir rekabet yaşandığını ifade ettiler. U11 erkeklerde Egehan Özdemir, kadınlarda Neva Naz Güvenç, U13 erkeklerde Yaman Anlaşan, kadınlarda Gökçen Bağlı, U15 erkeklerde Eren Kıvanç Taşyaran, kadınlarda Zeynep Altınbaş, U17 erkeklerde Berkay Koruyucu, kadınlarda Selen Gülel, U19 erkeklerde Hakan Can Güngör, kadınlarda Yaren Nur Polat genç erkeklerde Dora Nusretoğlu, genç kadınlarda Sesim Alpuğan, büyük erkeklerde Canberk Hulusi Ekin, büyük kadınlarda ise İpek Akşin ipi göğüsleyerek birinci oldu.

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