Keçiören'de mahalle ilaçlamaları devam ediyor

Keçiören’de koruyucu ve önleyici sağlık hizmetleri kapsamında haşerelerle mücadele sürdürülüyor.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Özellikle havaların ısınmasıyla birlikte sivrisinek ve karasineklerin artmasına karşı ekiplerimiz her mahalleyi haftada 2 sefer gece ve gündüz olmak üzere ilaçlıyor” dedi.

“VATANDAŞLARIMIZ BALKONLARINDA RAHATÇA OTURSUN”

Yaz döneminin gelmesiyle birlikte, parklarda ve balkonlarında, daha çok zaman geçirmek isteyenlerin kabusu olan sivrisinek ve haşerelere karşı Keçiören Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından kelimenin tam anlamıyla bir seferberlik başlatıldı. Özellikle vatandaşın yoğun olduğu ve gıda ihtiyaçlarını karşıladığı pazaryerlerine ayrı bir özen gösteriliyor. Semt pazarları düzenli olarak ilaçlanıyor ve böylece vatandaşa yönelik önleyici sağlık hizmetleri her bölgeye ulaştırılıyor. Çöp alanlarına, ortak kullanım alanlarına özel ilaç ve dezenfeksiyon işlemi yapılarak, koruyucu sağlık hizmetleri tüm sahaya yayılıyor.

TALEPLER DOĞRULTUSUNDA EKİPLER YÖNLENDİRİLİYOR

Şikâyet doğrultusunda ekiplerin muhtarlarla görüşüp anında harekete geçtiğini de vurgulayan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Vatandaşımız yaz mevsiminde açık alanlarda rahatça zaman geçirmesi için mahalle ilaçlamalarımıza aralıksız devam edeceğiz. Doğaya ve diğer canlılara zarar vermeyen ilaçlar kullanıyor, doğal yaşamı da koruyoruz. Ayrıca ilçemiz sınırları içerisinde bulunan pazar yerlerini de temizliği yapıldıktan sonra ilaçlıyoruz, vatandaşlarımızdan gelen talepleri de anında değerlendirip ekiplerimizi yönlendiriyoruz” ifadelerini kullandı.



