Keçiören'de metruk binalar yıkılıyor

Keçiören Belediyesi, görüntü kirliliği oluşturan, risk taşıyan ve insanların yaşam kalitesini tehdit eden gecekondu yıkımlarına devam ediyor.

Emniyet ve sağlık açısından risk oluşturan gecekonduların yıkımına devam ettiklerini söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, çarpık kentleşmenin önüne geçmek ve Keçiören’i riskli yapılardan arındırmak için Nisan ayından bu yana 840 gecekondunun yıkımını gerçekleştirdiklerini söyledi.

Keçiören’de hiç gecekondu bırakmama hedefiyle çalışmalarına devam ettiklerini söyleyen Keçiören Belediyesi ekipleri çalışmalarını 51 mahallede sürdürüyor. 2019 yılının sonuna kadar bin gecekondunun yıkımı hedefleniyor.

Gecekondu sorununu Türkiye’nin gündemine ilk kez 1994’te göreve geldiklerinde getirdiklerini dile getiren Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “İlk görev dönemimizde Keçiören, gecekondu şehri olarak anılıyordu, çarpık kentleşme, sorunlarla baş başa bırakılmış insanlar ve başkentin şehir kimliğine yakışmayan bir görüntü vardı. O zaman yaşanabilir, modern bir Keçiören inşa edeceğiz diye yola çıktık ve Keçiören markasını yarattık, bugün de bu amaçtan şaşmayacağız” dedi.

KEÇİÖREN’DEKİ METRUK BİNALARI BİZE BİLDİRİN

Amaçlarının can ve mal güvenliğinin yanı sıra Keçiören’in esenliği olduğuna vurgu yapan Başkan Altınok şunları söyledi:

"Belediyemize ve Kaymakamlığımıza çok sayıda bu metruk yapılarla ilgili gelen şikayetleri anında değerlendiriyor, başta uyuşturucu ile mücadele etmek, kamu düzenini ve esenliğini korumak, insanların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla anında harekete geçiyoruz. Metruk binaları biz de tespit ediyoruz, vatandaşlarımız da bize ihbar ediyor. Mal sahiplerinin de iznini alarak vatandaşlarımızın güvenliğini ve sağlığını tehdit eden bu metruk yapılardan Keçiören’i kurtarıyoruz. Vatandaşlarımızdan isteğimiz, mahallelerinde bu tür metruk bina var ise bizlere iletmeleridir” dedi.

