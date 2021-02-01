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Keçiören'de mıntıka ekibi yol kenarlarındaki atıkları topladı

Keçiören Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından oluşturulan “Mıntıka Ekibi” ilçedeki ana cadde ve bulvarlarda çevre temizliği yaptı.
Keçiören'de mıntıka ekibi yol kenarlarındaki atıkları topladı

Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında yürütülen temizlik çalışmasının ilçe genelinde devam ettiğini söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “İlçemizin tüm cadde ve sokakları gece gündüz süpürülüyor. Temizlik ekibimizin girmediği hiçbir mahallemiz yok. 51 mahallemizin tamamında eş zamanlı devam eden temizlik çalışmalarımızla sokaklarımızı pırıl pırıl yapıyoruz.” dedi.

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ANA CADDE VE BULVARLARDA TEMİZLİK 
Keçiören Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından ilçedeki ana cadde ve bulvarlarda biriken cam, kâğıt ve plastik atıklar mıntıka ekibi tarafından toplanarak çevre dostu bir çalışma yürütüldü.  

24 SAAT TEMİZLİK 
Detaylı temizlik çalışmalarının 24 saat esasına göre devam ettiğini kaydeden Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Daha temiz bir Keçiören için gece gündüz sahadayız. Şehrimizin tüm sokak, cadde ve bulvarlarında hem mıntıka temizliği yapıyoruz hem de köşe bucak süpürerek vatandaşımıza sağlıklı bir yaşam alanı sunuyoruz. Belediyemize kazandırdığımız temizlik araçlarımızla ve kurduğumuz temizlik ekibimizle mesai mefhumu tanımaksızın sahada olmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı. 

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