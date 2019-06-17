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Keçiören'de mobil vezne 

Keçiören Belediyesi tarafından hayata geçirilen ‘Mobil Vezne’ uygulaması Keçiörenli vatandaşlardan tam not aldı. 
Keçiören'de mobil vezne 

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Vatandaşlarımızın belediyemizle olan her türlü işlemlerinde bürokrasi engelini azaltacağız. Bu anlamda pazarcı esnafından işgaliye tahsilatı yaptığımız el terminallerinden sonra mobil vezne uygulamamızla vergi ödeme hizmetini vatandaşımızın da ayağına götürmüş oluyoruz” dedi.

EL TERMİNALLERİNDEN SONRA MOBİL VEZNE UYGULAMASI

Keçiören Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü, pazarcı esnaflarının ödemekle yükümlü oldukları işgaliye bedellerinin tahsilatında kolaylık sağlamak amacıyla başlattığı ‘El Terminalleri’ uygulamasının bir benzerini bu kez de vatandaşlar için ‘Mobil Vezne’ hizmeti olarak sunmaya başladı. Yaklaşık 2 hafta önce hizmete konulan mobil vezne uygulaması, evi belediyeye uzak olup ödeme yapmakta zorluk çeken vatandaşlar için büyük fırsat oldu. Belediyenin görevlendirdiği memurlar ve ticari bir aracın içerisine yerleştirilen tahsilat ekipmanları sayesinde kolayca ödeme yapabilen vatandaşlar, vergi ödeme işlemlerinin yoğun olduğu dönemlerde Etlik Mahallesinde, diğer günlerde ise mahalle pazarlarının bulunduğu çeşitli noktalarda mobil vezneye kolayca ulaşabiliyor. 

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BÜROKRATİK ENGELLERİ AZALTACAĞIZ

Keçiörenlilerin mobil vezne uygulamasını memnuniyetle karşıladığını belirten Mali Hizmetler Müdürlüğü yetkilileri, uygulamanın yaygınlaştırılması için çalışmaların sürdüğü bilgisini paylaşırken, mobil vezne uygulamasına ilişkin bir değerlendirmede de Belediye Başkanı Turgut Altınok’tan geldi. Altınok, “Mobil vezneyle vergi tahsilat hizmetini vatandaşlarımızın ayağına götürüyoruz” dedi.
Altınok şu değerlendirmeyi yaptı:
“Bu uygulamamızla yaşlı ve engelli olan veya evi belediyemize uzak olan vatandaşlarımızın ödemelerini kolaylıkla yapmalarını sağlıyoruz. Veznemiz belediye içerisinde bulunan veznelerimizle aynı şekilde çalışıyor. Vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla mobil veznelerden ödemelerini yapabilirler. Zaten ödemeleri karşılığında makbuzlarını teslim ediyoruz. Bu uygulamamız vatandaşlarımızın belediyemizde yapacağı işlemlerde bürokrasiyi azaltmak adına bir ön adımdır. İnşallah bundan sonra farklı hizmetlerle belediyemizin işleyişine daha da hız kazandıracağız.”

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