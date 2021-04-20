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Keçiören'de okullar dezenfekte ediliyor

Keçiören Belediyesi, Ramazan ayı boyunca devam etmesi beklenen kısmi kapanma sürecinde eğitimlerine yüz yüze devam eden 8 ve 12’nci sınıf öğrencileri için ilçedeki okullarda dezenfekte çalışmalarına hız kazandırdı. 
Keçiören'de okullar dezenfekte ediliyor

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Belediye olarak pandemi sürecinde öğrencilerimizin eğitimlerine yüz yüze devam edebilmeleri için okullarımızda aralıksız olarak dezenfekte çalışması yaptık. Kısmi kapanma sürecinde eğitimlerine yüz yüze devam eden sınav sürecindeki öğrencilerimizin sağlığı için ise dezenfekte çalışmalarımızı ara vermeden sürdürüyoruz.” dedi.

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ÖZEL EKİP KURLDU
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından sınava hazırlanan 8 ve 12’nci sınıf öğrencilerinin eğitimlerine yüz yüze devam etmeleri yönünde alınan kararla birlikte Keçiören Belediyesi dezenfekte ekibi harekete geçti. Öğrencilerin sağlıklı koşullarda eğitim görebilmeleri için özel bir dezenfekte ekibi kurulurken, faaliyette olan okullardaki çalışmalara hız verildi.

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