Keçiören'de okullar yeşilleniyor

Keçiören Belediyesi ekipleri tarafından ilçenin dört bir yanında ağaç dikme ve çevre düzenleme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda ilçedeki okulların kampüslerinde de ağaçlandırma, toprak tesviyesi ve çevre düzenleme çalışmaları başlatıldı.

İlk olarak Bağlum’da bulunan Öğretmen Büşra İnan İmam Hatip Ortaokulu’nda gerçekleştirilen ağaçlandırma ve çevre düzenleme çalışmalarıyla o bölgenin estetik bir görünüme kavuşması da sağlandı.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Yeşil sokaklar, yeşil mahalleler, yeşil Keçiören, yeşil Ankara ve yeşil Türkiye hedefiyle ilçemizdeki okullarımızın bahçelerini ağaçlandırıyoruz. Öğrencilerimizin daha yeşil, daha oksijenli bir ortamda eğitim almaları için ağaç dikme seferberliğimizi sürdürüyoruz. Aynı zamanda yeşile ve doğaya duyarlı nesiller yetiştirmek için diktiğimiz her bir ağacımızı öğrencilerimize emanet ediyoruz.” dedi.

BAŞKAN ALTINOK: ANKARA’NIN EN YEŞİL İLÇESİ OLACAĞIZ

Keçiören’i, kişi başına düşen yeşil alan miktarı bakımından ilk sıralara taşıyacaklarını belirten Belediye Başkanı Altınok, “Ağaç sevgisini aşılamak için okullarımızda öğrenci, öğretmen ve velilerimize fidan dağıtımları yaptık. Aynı zamanda belediye olarak okul bahçelerimizde ve sokaklarımızda ağaçlandırma çalışmalarımız devam ediyor. Keçiören’imizi Ankara’nın en yeşil ilçesi yapıp, en yeşil mahalleleriyle donatacağız.” ifadelerini kullandı.