Keçiören'de online Kur’an Kursu

Keçiören Belediyesi Engelli Danışma Merkezi ve Keçiören İlçe Müftülüğü iş birliğinde görme engelliler için açılan Kur’an kursu, kursiyerlerin özel gereksinimleri göz önünde bulundurularak online ortamdan devam ettiriliyor.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde görme engelli vatandaşların Kur’an kursu eğitimlerinin online olarak devam ettiğini belirtti. Altınok, “Engelli vatandaşlarımızın dini eğitim almaları en temel haklarıdır. Koronavirüs sürecinde görme engelli vatandaşlarımız için başlattığımız online eğitimlerimiz devam ediyor. Örgün eğitimlerimiz yeniden başladığında işitme engelli vatandaşlarımızın da Kur’an kursları kaldığı yerden devam edecek” dedi.

“KURSLARIMIZIN SAYISINI ARTIRACAĞIZ”

Kur’an okumaya başlayan ve eğitime katılmak isteyen her bir görme engelli vatandaşa online ortamdan kurs imkanı verebileceklerini kaydeden Başkan Turgut Altınok, “Görme engelli katılımcılarımızın eğitimlerini aksatmamak için evlerine en yakın camilerde açtığımız Kur’an kursu Covid-19 sürecinde online olarak devam ediyor. Alanında uzman görme engelli eğitmenlerimiz tarafından verilen kurslarımızın sayısını talebe göre artıracağız. Kursiyerlerimize kabartma yazılı Kur’an-ı Kerim temininde bulunan Keçiören İlçe Müftülüğüne de teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

İSTEYENE ONLİNE KURS İMKÂNI

Bu arada Kur-an’ı Kerim okumaya başlamış olup online olarak ders almak isteyen görme engelli vatandaşların, “0312 360 3030” nolu telefonu arayarak Keçiören Belediyesi Engelli Danışma Merkezine ya da Keçiören İlçe Müftülüğüne müracaat edebilecekleri de bildirildi.