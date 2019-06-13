Keçiören'de parklar yaza hazır

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, ağaçlandırma ve çiçeklendirme çalışmalarının son hız devam ettiğini belirterek “bakımsız park kalmayacak” mesajı verdi.

Keçiören Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, parkları süsleme ve çiçeklendirme çalışmalarını sürdürürken 2 parkın daha revizyonunu tamamladı. Çiçekli Mahallesindeki Tuncay Altıntaş Parkındaki oyun setlerini ve masaları boyayan ekipler ayrıca bitki dikimi ile parkı rengarenk bir görüntüye kavuşturdu.

Aşağı Eğlence Mahallesi’nde 1.850 metre karelik alandaki Yavuz Sultan Selim Parkına ise ıhlamur, süs kirazı, petunya dikilirken ağaç budamaları da yapıldı. Şekilli ağaç budamaları ile parkın havası değişirken vatandaşlar da parkların yeni görünümünden duydukları memnuniyeti ifade ettiler.

ALTINOK: KEÇİÖREN YEMYEŞİL OLACAK

İlçenin siluetini daha düzenli ve daha yeşil hale getireceklerini belirten Başkan Altınok, “Ağaçlandırma ile ilgili sözümüz vardı, ağaçlandırma çalışmalarımız cadde ve sokaklarımızda devam ediyor. İnşallah 2 yıl içerisinde tüm mahalle, cadde ve sokaklarımızda ağaçlandırma çalışmalarımızı tamamlamış olacağız. Keçiören, 10 yıl sonra Türkiye`nin en yeşil kenti, kişi başına düşen yeşil alan miktarı en fazla olan ilçesi olarak anılacak. ‘Yeşil bir Keçiören, yeşil bir Ankara, yeşil bir Türkiye’ anlayışımızla kentimizin ve ülkemizin yeşillenmesine katkı sunacağız” diye konuştu.

Altınok, ilçeye yeni parklar kazandıracaklarını ve tüm parkların bakımına özel önem vereceklerini de sözlerine ekledi.