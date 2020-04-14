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Keçiören’de parklar yenileniyor

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Türkiye'de en çok parkın olduğu ilçe Keçiören’dir. 450 park yaptık. Spor tesisleri, halı sahalar yaptık. Bu halı sahaları çocuklarımıza ve gençlerimize ücretsiz olarak ilk kez biz sunduk” dedi.
Keçiören’de parklar yenileniyor

Park ve sosyal alan bakımından Türkiye’nin en zengin ilçelerinden biri olan Keçiören’de, yeni park yapım çalışmaları devam ederken, mevcut parklar da bakım ve onarım çalışmalarıyla yenilenerek yaza hazırlanıyor. Keçiören Belediyesi bu kapsamda Yayla Mahallesi Halide Edip Adıvar Parkına yeni oyun seti, spor aleti, kamelya ve oturma grupları kurarak hem ailelerin hem de çocukların keyifli vakit geçirebilecekleri alanların sayısını artırıyor. 

“PARK ZENGİNİ BİR İLÇEYİZ”

Başkan Altınok, ilçedeki parklarda yürütülen bakım çalışmalarının hız kesmeden devam ettiğini, yeni park yapım çalışmalarında ise önemli bir yol katettiklerini vurguladı. Altınok, “İlçemizde 450’den fazla parkımız var. Yenilerini de yeşil alanlarıyla ve oyun alanlarıyla birlikte yapmaya devam ediyoruz. Park zengini bir ilçe olmak bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor” dedi. 

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“KEÇİÖREN’İ DAHA YAŞANABİLİR HALE GETİRİYORUZ”

Keçiören’i yeşil alan bakımından ilk sıralara taşıyacaklarını da vurgulayan Altınok şöyle konuştu: 
“Estergon Kalesi inşaat halindeyken zemini kayalıktı. ‘Taşa ağaç dikilir mi?’ dediler, şimdi ise Estergon Kalemizin etrafı yemyeşil. Gönülden, severek yaparsanız ağaç da biter gül de biter. Ovacık bölgesi çevre yolu güzergâhında yapacağımız ağaçlandırma çalışmalarıyla, öte yandan Bağlum’da yapacağımız Millet Bahçesi ile kentimize önemli yeşil alanlar kazandıracağız. Hem Keçiören’imizi hem de Başkent’imizi gelecek nesillerimize daha yaşanabilir şekilde bırakacağız.”

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