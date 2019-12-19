Keçiören'de polis memuru cinayeti

Ankara Keçiören'de bir polis memuru, husumetli olduğu kişiyi cadde ortasında silahla öldürdükten sonra karakola giderek teslim oldu.

Başkent'te Keçiören'de bir polis memuru, husumetli olduğu kişiyi cadde ortasında silahla öldürdükten sonra karakola giderek teslim oldu.

Alınan bilgiye göre, polis memuru olduğu öğrenilen K.E, Ayvalı Caddesi'nde oturan ve aralarında geçmişe dayalı husumet olduğu öğrenilen A.G'nin evinin önüne sabah saatlerinde geldi.

K.E, işe gitmek için evinden çıkan A.G'ye tabancayla peş peşe ateş etti. A.G. olay yerinde yaşamını yitirdi.

Polis memuru K.E, Etlik Polis Merkezi Amirliği'ne giderek teslim oldu.